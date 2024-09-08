نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أزمات وكوارث التغيرات المناخية"… تدريب خاص للعاملين بقطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت اليوم الأحد 8 سبتمبر 2024 دورة تدريبية للعاملين بوزارة السياحة والآثار في مناطق شمال القاهرة ومشروع القاهرة التاريخية تحت عنوان (إدارة أزمات وكوارث التغيرات المناخية).

وتأتي الدورة التدريبية برعاية الإدارة العامة لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمكتب وزير السياحة والآثار، وبتوجيهات الدكتور محمد إسماعيل الأمين العام للمجلس الأعلي للأثار والدكتورة سها بهجت مستشار الوزير لشئون التدريب بهدف نشر ثقافة التعامل مع الأزمات والكوارث والمخاطر التي تسببها التغيرات المناخية علي التراث الثقافي المصري وكيفية درء وتقليل ومنع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.

ومن ناحيته قال ممدوح عودة مدير عام الإدارة العامة لإدارة الازمات والكوارث والحد من المخاطر بان الدورة مستمرة مدة 5 أيام بداية من الأحد 8 سبتمبر وحتي يوم الخميس

12 سبتمبر 2024 م

وأضاف عودة أنه تم الاستعانة بخبراء الإدارة وخبراء من خارج الوزارة لالقاء المحاضرات والتي ستستمر لمده ثلاثة أيام خاصة بالجانب النظري ويومان للعملي حتي يستفيد المتدربين من المحاضرات وتطبيقها علي أرض الواقع.

وأشار عودة إلى أن الشريحة المستهدفة هم مفتشو الأثار الإسلامية والقبطية واليهودية وأخصائيو الترميم ومسؤلو الأمن ومسؤلو السلامة والصحة المهنية بمناطق شمال القاهره إسلامي

وقال عودة إن الدورة منعقدة في قبة الغوري بمنطقة الأزهر وتضم 40 متدربًا