وزير البترول يترأس الجمعية العامة لشركتى بترول الصحراء الغربية «ويبكو» و"بدر للبترول"

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 8 سبتمبر 2024 03:32 مساءً - ترأس المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية الجمعية العامة لشركتى بترول الصحراء الغربية «ويبكو» ، التى تدير ميناء الحمراء البترولى بمنطقة العلمين ، وشركة بدر للبترول ، عبر تقنية الفيديوكونفرانس، لاعتماد نتائج أعمال العام المالى 2023 / 2024 .

وأكد الوزير على أهمية ما يتم من جهود على أرض الواقع بميناء الحمراء البترولى من تطوير للبنية الأساسية بها وإضافة توسعات جديدة تزيد من قدراته كميناء استراتيجى يحقق تداول البترول والمنتجات البترولية بأعلى كفاءة وقدرة على إنجاز الأعمال وفق المخطط مع الالتزام عالى المستوى بالتشغيل الآمن ، وأثنى على جهود العاملين وحرصهم على التطوير المستمر ودورهم الهام فى تنفيذ الرؤية التخطيطية الواعية للمستقبل والمواكبة لجهود الدولة التنموية بتناغم كامل مع الوزارة والهيئة المصرية العامة للبترول.

وأوضح المهندس إبراهيم مسعود رئيس شركة ويبكو أهم نتائج أعمالها، حيث تم استلام حوالى 81 مليون برميل بتسهيلات التخزين بميناء الحمراء وشحن حوالى 27 مليون برميل من خلال التسهيلات البحرية بالإضافة الي إمداد معامل التكرير بحوالى 54 مليون برميل من خلال الخطوط البرية ، مع الالتزام الكامل بتنفيذ كافة اشتراطات السلامة والصحة الهمنية وحماية البيئة مما أدى إلى تحقيق 27 مليون ساعة عمل آمنة ، وأوضح ما تم تنفيذه من أعمال في مجال السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، حيث تم تطوير منظومة مكافحة الحريق لخدمة التوسعات الجاري تنفيذها حالياً بالمنطقة الجنوبية لتحقيق متطلبات السلامة اللازمة .

ومن الجدير بالذكر أن شركة ويبكو بدأت فى العمل على انشاء نظام تكامل وسلامة الأصول وذلك لتحقيق التشغيل الآمن للمعدات والعمل على مد عمر هذه المعدات لتحقيق أعلى عائد، حيث أن هذا النظام هو ركيزة من الركائز الأساسية لنظام إدارة سلامة العمليات .

وشهدت الجمعية عرض المشروعات المخططة والجاري تنفيذها ، وفى مقدمتها توسعات المنطقة الشمالية لإنشاء مستودعين لتخزين وتداول 630 ألف برميل زيت خام لكل مستودع ،بهدف الوصول لسعة إجمالية لميناء الحمراء لنحو 4 مليون برميل ،كما يتم العمل بمنطقة التوسعات الشمالية على محورين أولهما استكمال إنشاء المستودعين 11و12 وذلك لزيادة السعة الإجمالية للميناء مجدداً إلى 3ر5 مليون برميل ، وثانيهما تنفيذ الأعمال المدنية للمستودعات من 13-16 ، حيث تم الانتهاء من أعمال الأساسات العميقة للمستودعات ، ويأتى ذلك فى إطار المخطط العام لأستغلال كامل التوسعات الشمالية والمنطقة الغربية المتاحة حالياً بميناء الحمراء للوصول لسعة إجمالية تقدر بـ 5ر10 مليون برميل.

أما بخصوص أعمال منطقة التوسعات الجنوبية والتى تتم الأعمال المتكاملة فيها على مرحلتين ، المرحلة الأولى إنشاء مستودعين لتخزين وتداول السولار بسعة 20 ألف طن لكل مستودع ، ومحطة توزيع الكهرباء وباقى التسهيلات ، كما تم البدء فى تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع و التى تشمل إنشاء ثلاثة مستودعات سولار بسعة 10 آلاف طن للمستودع ومستودعين لوقود الطائرات بسعة 20 ألف طن للمستودع وإضافة مستودع سولار سعة 20 ألف طن ،بالإضافة لما يلزم من مرافق وتسهيلات ، وتتم الأعمال المتكاملة للتوسعات من خلال شركة بتروجت مما يعظم المكون المحلى ويدعم الإسراع بتنفيذها.

بدر1 قصة نجاح

وخلال استعراض نتائج أعمال شركة شركة بدر للبترول والتى يتم تشغيلها من خلال شركة بترول الصحراء الغربية «ويبكو» ، أوضح الوزير أن ما تحقق منذ اسناد المنطقة لويبكو عام 2012 وحتى الآن قصة نجاح فى التعامل مع الحقول القديمة والمتقادمة يمكن الاستفادة منها فى الاستثمار فى الحقول ذات النماذج المماثلة ، كما أثنى على جهود العاملين بمنطقة بدر1 والتعاون المثمر مع بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج والحرص على تحقيق زيادة فى الإنتاج والاحتياطى ، وأكد على تقديم كامل الدعم لخطط الزيادة الإنتاجية وتطلعه لتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية خلال العام المالى الحالى.

وأوضح المهندس إبراهيم مسعود أنه تم أمس وضع البئر الاستكشافى بدر x10 على الإنتاج بمعدل 15 مليون قدم مكعب غاز و550 برميل يومياً ، وتم خلال الجمعية استعراض التى تمت من أجل العمل على زيادة الإنتاج بما يتماشى مع خطة وزارة البترول والثروة المعدنية باستخدام تقنيات تكنولوجية حديثة ومتنوعة بهدف زيادة وتحسين كفاءة الأداء وزيادة معدلات الإنتاج وتحقيق أقصى استفادة من الخزانات غير تقليدية وزيادة الاحتياطيات المؤكدة من الزيت الخام والغاز .

حيث تم إنتاج حوالى 5ر1 مليون برميل من الزيت الخام مع المحافظة على أقل تكلفة لإنتاج للبرميل ، بالإضافة إلى النجاح فى زيادة الاحتياطيات المؤكدة من الزيت والغاز بحوالى مليونى برميل مكافئ ، حيث وصل إجمالى الاحتياطى المتبقى والقابل للاستخراج إلى 15 مليون برميل من الزيت الخام وتأكد ذلك من خلال حفر 7 آبار استكشافية و 20 بئراً تنموياً بالإضافة إلى صيانة وإعادة إكمال الآبار المتقادمة .

مع التزام كامل بكل معايير السلامة والأخذ فى الاعتبار كل إجراءات سلامة العمليات، حيث بلغت ساعات العمل بدون حوادث حوالى 5 مليون ساعة بالإضافة إلى الاستمرار فى الارتفاع بمستوى التشغيل الآمن بالمنطقة فى إطار التوافق مع مخرجات دراسات سلامة العمليات والمخاطر، حيث تم رفع كفاءة شبكة مكافحة الحريق لتغطية جميع المعدات والمنشآت، وانشاء محطة متكاملة لمضخات الحريق، كذلك تم تحديث منظومة الكشف والإنذار من خلال إضافة كواشف الحريق وعمل وحدات المراقبة والتحكم مع العمل على الارتفاع بمستوى الحقل من تحديث البنية التحتية وإمداده بأحدث التقنيات لمواكبة التحول الرقمى وإنشاء منظومة متكاملة لسلامة العمليات.

وحضر أعمال الجمعية الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذى لهيئة للبترول ونوابه للإنتاج والإستكشاف والمالية والرقابة على الشركات، والمهندس أحمد مصطفى وكيل الوزارة للإنتاج والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس محمد وسام مدير شئون الغاز بالوزارة .