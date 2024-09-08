في اجتماع أمني مشترك.. وزير الداخلية السعودي يشيد بجهود «الداخلية المصرية» لاستقرار المنطقة (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 8 سبتمبر 2024 03:32 مساءً - عقد محمود توفيق وزير الداخلية جلسة مباحثات موسعة بمقر وزارة الداخلية مع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود - وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية والوفد الأمني رفيع المستوى المرافق له خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية.

استعرض خلالها الجانبين أوجه تطوير علاقات التعاون الأمني المشترك بين وزارتى الداخلية فى البلدين وأساليب تدعيمها بالإضافة لآخر المستجدات فى القضايا الأمنية ذات الإهتمام المشترك.

وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكى وزير الداخلية السعودى على أهمية مصر ودورها المحورى فى محيطها الإقليمى، مشيداً بالجهود التى تبذلها وزارة الداخلية المصرية فى مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بشتى أشكالها وخاصة فى مجال مكافحة المخدرات ، مما كان له بالغ الأثر فى تدعيم ركائز الإستقرار بالمنطقة ، كما أشاد بالخبرات التدريبية المصرية فى مختلف مجالات العمل الأمنى ، معرباً عن تطلعه أن تشهد العلاقات القائمة مزيداً من الإزدهار فى مجالات تبادل الخبرات وتعزيز قنوات الإتصال وآليات تبادل المعلومات بين الجانبين.

ومن جانبه أكد محمود توفيق وزير الداخلية ، على متانة أواصر العلاقات والتشاور المستمر بين الوزارتين فى ضوء العلاقات التاريخية التى تربط البلدين الشقيقين ، مشيراً إلى حرص وزارة الداخلية المصرية على تعميق أواصر التعاون مع الأجهزة الأمنية العربية الشقيقة ، وترحيبه بمواصلة تعزيز آليات تبادل الخبرات والمعلومات مع الجانب السعودى ، تفعيلاً لإتفاقية التعاون الأمنى الموقعة بين الجانبين مشيراً إلى حتمية تضافر الجهود لمحاصرة وتقويض التحديات والتهديدات الناجمة عن التطورات المتسارعة لإستخدامات تطبيقات الذكاء الإصطناعى والتكنولوجيا الحديثة فى ظل المتغيرات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.