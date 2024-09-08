نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يستقبل رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة من كبار الكتاب الصحفيين والإعلاميين بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وذلك لعرض المحاور الاستراتيجية لخطة عمل وزارة الأوقاف المصرية في تجديد الخطاب الديني.

أدار الاجتماع الكاتب الصحفي محمود الجلاد معاون وزير الأوقاف للإعلام، والذي رحب بالحضور جميعًا، مؤكدًا أن هذا هو الاجتماع الأول الذي يعقد برئاسة معالي الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف بالسادة رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، حيث يستضيف وزير الأوقاف هذه القامات الصحفية الكبيرة نظرًا لأهمية الدور الإعلامي المنوط بهم في تشكيل الوعي العام المصري وفي الخطاب الديني.

وفي كلمته عبر الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف عن سعادته باستقبال القمم والقامات الكبيرة في مجال الصحافة المصرية العريقة، والذين يمثلون المؤسسات الكبرى والعظمى والأعرق والأكبر في تاريخ الصحافة المصرية، والتي حفرت في تاريخ الوطن تراثًا من العمل الإعلامي، والصحفي، والوطني العريق، مهنئًا جميع الحضور بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وأكد وزير الأوقاف أنه منذ اليوم الأول لتكليفه بهذه الأمانة، وأدائه اليمين الدستورية أمام سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية (حفظه الله) وزيرًا للأوقاف أعلن عن المحاور الأربعة الاستراتيجية لخطة وزارة الأوقاف المصرية في تجديد الخطاب الديني، وهي: مواجهة الإرهاب والتطرف، ومواجهة مظاهر التراجع القيمي والسلوكي والتطرف اللاديني المضاد، وإعادة بناء الإنسان والشخصية المصرية، وختامًا بناء الحضارة.

وأضاف وزير الأوقاف أن ملفات العمل كافة داخل الوزارة نصفٌ؛ ودعم أقلامكم الحرة لنا هي النصف الثاني الذي يشارك بالتفكير ورصد الواقع ويقترح لنحقق معًا نجاحًا كبيرًا يستجيب لكافة آمال وطموحات أبناء مصر والعالم في الخطاب الديني.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن الهدف من هذا الاجتماع هو الإصغاء والاستماع إلى ما لديكم من رؤية ورصد للواقع ولما يدور بين كافة أطياف شعب مصر العظيم لننطلق منها ونشتبك معها ونقدم أجوبة من معين الشرع الشريف يملأ الدنيا نورا وحكمة، وكذلك نرصد معا كل الإشكاليات لنعمل على إزالتها، أو ما لديكم من نقد أو نصيحة تقدمونها من أجل أن نرتقي سويًا بالخطاب الديني.

وأكد أن هذه الجلسة بناء لجسر من الود والأخوة والصداقة بيننا؛ قبل أن تكون بين قيمة كبيرة كرئيس تحرير وبين مسئول في الحكومة أو في الدولة، وأن نجاحي في المقام الأول في تقديري مرهون بعاملين مهمين جدًّا، العامل الأول: هو الإتقان في القيام بكل ملفات العمل داخل الوزارة التي تستدعي أحيانا النحت والحفر في الصخر، وتستدعي مواجهة ملفات وتحديات كثيرة جدًّا وضخمة ومتراكمة، وهذا العمل بكل تحدياته وأزماته هو نصف النجاح، والعامل الآخر والنصف الآخر: هو حضراتكم ودعمكم، فأنتم في الحقيقة نصف النجاح الآخر، فمن خلال أقلامكم الحرة نصل لشعب مصر وإلى العالم، وتنعكس من خلالكم جهود الوزارة كافة في مرآة حضراتكم، وأن تحظى منكم بالتغطية والدعم والمساندة والنصيحة والانتقاد الهادف البناء الذي يمكن أن ننطلق منه إلى مزيد من العمل.

وشرح وزير الأوقاف المحاور الاستراتيجية لخطة وزارة الأوقاف والتي تنبسق منها ملفات كثيرة جدًّا خلال الفترةالمقبلة، وتشغيل كل طاقات وزارة الأوقاف في المساجد والمنابر كافة في كل القرى والنجوع والأحياء المصرية.

وعقب شرح المحاور الاستراتيجية لخطة وزارة الأوقاف استمع الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف إلى مناقشات السادة رؤساء تحرير الإصدارات الصحفية وإلى رؤاهم وأفكارهم، مؤكدًا العمل على دراستها والاستفادة منها في ملفات عمل وزارة الأوقاف.