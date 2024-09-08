أخبار مصرية

الرئيس السيسى يهنئ أبطال مصر فى دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 8 سبتمبر 2024 05:39 مساءً - توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة إلى أبطال مصر في دورة الألعاب البارالمبية باريس ٢٠٢٤، الذين رفعوا اسم مصر عالياً في الفعاليات الدولية، وهم:

 

- محمد المنياوي الحائز على الميدالية الذهبية في رفع الأثقال.

- ⁠رحاب رضوان الحائزة على الميدالية الذهبية في رفع الأثقال.

- ⁠محمد صبحي الحائز على الميدالية الفضية في رفع الأثقال.

- ⁠فاطمة محروس الحائزة على الميدالية الفضية في رفع الأثقال.

- ⁠صفاء حسن الحائزة على الميدالية البرونزية في رفع الأثقال.

- ⁠نادية فكري الحائزة على الميدالية البرونزية في رفع الأثقال.

- ⁠المنتخب الباراليمبي للكرة الطائرة الحائز على الميدالية البرونزية.

 

وقال الرئيس السيسى، عبر حساباته الرسمية بب"مواقع التواصل :"لقد مثلت نجاحاتكم علامة مضيئة لمصر،  وإثباتاً أن المصريين قادرون دوماً على التحدي وتخطي الصعاب، فحقاً إن عزيمتكم وإصراركم مبعث فخر لأبناء هذا الوطن الكريم".

 

 

 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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