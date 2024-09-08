نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب المحامين يعقد اجتماعًا مع الشركة الموردة للكارنيهات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الأستاذ عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الأحد، اجتماعًا مع الشركة الموردة لبطاقات العضوية والعلاج والأندية، وذلك بعد فوزها بالمناقصة التي أجرتها النقابة خلال الفترة الماضية تطبيقًا لمبدأ الشفافية الذي ينتهجه مجلس النقابة منذ انتخابه.

وشهد الاجتماع الحديث حول توريد الكارنيهات الخاصة بالعضوية والعلاج والأندية، على قدر عدد أعضاء الجمعية العمومية، وذلك توفيرًا للخامات التي كانت تعدم في السابق وتكلف النقابة أموالًا باهظة.



ومن جانبها ستكون الشركة ملزمة بتوريد كافة الكارنيهات بأسعار أقل من الأعوام السابقة، وذلك نتيجة للمناقصة التي أفرزت أقل عروض الأسعار التي قررتها نقابة المحامين في كراسة الشروط.

حضر الاجتماع الأساتذة؛ محمد كركاب، ومحمد الكسار، أعضاء مجلس النقابة العامة.

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