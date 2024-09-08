مجموعة العمل الوطنية للترشيح المصري لمنصب مدير عام اليونسكو تعقد اجتماعها الرابع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 سبتمبر 2024 06:39 مساءً - عقدت مجموعة العمل الوطنية المعنية بالترشيح المصري لمنصب مدير عام اليونسكو، والمشكلة بموجب قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم ٢١٣٨ لسنة ٢٠٢٣، اجتماعها الفصلى الرابع، بحضور الدكتور خالد العناني المرشح المصري للمنصب ومشاركة ممثلي الوزارات والجهات المختلفة، وبرئاسة السفير/ عمرو الجويلي، مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي.

وصرح مساعد وزير الخارجية، بأن مجموعة العمل استمعت إلى عرض وزارة الخارجية للجهود النشطة التي قامت بها منذ الاجتماع الثالث للمجموعة في نهاية أبريل الماضي، سواء على الصعيد الدولي من خلال التواصل مع الدول الأعضاء بمنظمة اليونسكو، خاصة من خلال الجولات الخارجية، واستصدار القرارات من المنظمات والمنتديات الدولية والإقليمية المختلفة، وعقد الأنشطة الترويجية العامة الدولية من جانب، ومن جانب آخر على الصعيد الداخلي فيما يتعلق بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المختلفة، ومن ضمنها اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة.

وأضاف رئيس مجموعة العمل، أن الاجتماع عكس الأولوية التي توليها جميع الجهات الوطنية لهذا الترشيح الهام، باعتباره الترشيح المصرى العربى الأفريقي، والإسهامات الموضوعية والتسهيلات الإجرائية التي تقدمها كل جهة، إضافة إلى الخطوات المعززة المطلوبة خلال الفترة المقبلة، حيث أكد المشاركون علي أهمية المساهمة المتكاملة من الوزارات والجهات الوطنية كافة، وذلك لتعزيز فرص المرشح المصرى للحصول على ذلك المنصب ذي الأولوية للدول العربية وللقارة الأفريقية وللجنوب العالمى بأكمله.