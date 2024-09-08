نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "حريق التكية المولوية" ننفرد بنشر تفاصيل حادث وقع بأحد مواقع القاهرة الأثرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصلت بوابة دوت الخليج الإلكترونية على عدد من الصور الحصرية لحريق وقع في التكية المولوية الأثرية بالقاهرة، حيث تسبب مبرد مياه (كولدير) في وقوع ماس كهربائي مما تسبب في اشتعال النيران بأحد غرف المكان.

وتنفرد دوت الخليج بتفاصيل الحادث الذي وقع يوم الخميس 5 سبتمبر 2024م تسرد تلك التفاصيل عبر التقرير التالي.

حريق بالحفظ العلمي

وأفاد تقرير قوات الدفاع المدني التي تحركت في سرعة وسيطرت على الحريق، أن الحادث وقع في غرفة الحفظ العلمي، وتسبب بأضرار بها، وحصلت دوت الخليج على نسخة من التقرير والذي مثبت فيه تاريخ الواقعة يوم الخميس 5 سبتمبر 2024م.

السلامة والصحة المهنية

وأفاد مسئول السلامة والصحة المهنية في وزارة السياحة والآثار أنه أثناء المرور على التكية تلاحظ وجود حريق في أحد غرف إدارة الحفظ العلمي بها وكان سبب الحريق هو ترك أحد الموظفين لفيشة مبرد المياه (الكولدير) في قابس الكهرباء والذي ظل يعمل طوال الليل مما تسبب في الحريق، وحصلت دوت الخليج كذلك على نسخة من تقرير السلامة والصحة المهنية.

وأفاد مصدر بوزارة السياحة والآثار في تصريحات خاصة إلى دوت الخليج، بأن الغرفة كان إلى جانبها مخزن للأخشاب الأثرية وهو الأمر الذي كان من الممكن أن يتحول إلى كارثة لولا أن الخريق لم يمتد لخارج الغرفة

وحرصت إدارة التكية المولوية على رفع الأمر إلى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، و

التكية المولوية

تقع بشارع السيوفية في حي الحلمية بمدينة القاهرة القديمة. يعود تاريخ إنشاء التكية إلى العصر العثماني، وكانت تستخدم ملجأ لمن لا عائل لهم ولا يقدرون على الكسب كالأرامل من النساء وكبار السن، بالإضافة إلى الفقراء وعابري السبيل. ومع انتشار الطريقة المولوية اتخذ أتباعها التكية مكانا للذكر وغيره من الممارسات الصوفية المرتبطة بهم.

تجمع واجهة التكية ما بين الطرازين العثماني والمملوكي. وهو من حيث غرفه، يضم ثلاث قاعات: الأولى يطلق عليها مسمى «قاعة السمع خانة» أو «مسرح الدراويش»، والثانية هي مدرسة سنقر السعدي، أما الثالثة فعبارة عن أثر يطلق عليه «أثر يشبك».



التكية المولوية - السمع خانة

الأولى يطلق عليها مسمى «قاعة السمع خانة» أو «مسرح الدراويش»، وهو مخصص لأذكار المولويين، ويتكون من منصة خشبية مستديرة تتوسطها دائرة بلون مغاير للون المنصة ويحيط بها «درابزين خشبي» له بابان لدخول الدراويش وخروجهم قبل وبعد تأديتهم الذكر المولوي، وأما الطابق الثاني منه فهو عبارة عن سلم خشبي يؤدي إلى مساحات غير منتظمة جرى تخصصيها لجلوس الجمهور والمشاهدين، ومنها مكان مخصص للنساء يغلق عليه باب خشبي، ويحجبه عن الجمهور حجاب من الأخشاب المشكلة بطريقة التقاطع.

وتتوسّط المسرح من السقف قبة تعتبر من أهم العلامات المميزة للتكية، فهي مقامة على اثني عشر عمودا خشبيا يحوي كل واحد منها اسما من أسماء الأئمة الإثني عشر عند الشيعة المسلمين، وتليها مناطق مستطيلة تضم كتابات تراكمية بحروف عربية. أما باطن القبة فقد زخرف بمناظر طبيعية عبارة عن عمائر وأعلام تركية وزخارف نباتية وعدة رسوم معبرة عن الفلسفة الصوفية التي تقوم عليها الطريقة المولوية، وكذلك هناك دوائر ترمز إلى الأيام الستة التي خلق الله فيها الكون وأخرى ترمز إلى الزمن الإلهي المطلق، إلى جانب الطيور المحلقة في السماء وهي ترمز إلى تحرر النفوس من المادة وقيودها والانطلاق إلى السماء.

ثم في الجنوب الشرقي من قبة «السمع خانة»، تقع حجرات التكية التي تنقسم بدورها إلى جزءين رئيسيين، الأول مكون من طابقين، يحتوي الطابق الأرضي منهما على ثماني غرف مربعة ذات أسقف خشبية، ويضم الطابق الثاني أيضا ثماني غرف شبه مربعة مختلفة من حيث المساحات والأغراض.

مدرسة سنقر السعدي

القسم الثاني هو مدرسة سنقر السعدي، وهذه المدرسة التي تربط بها صفحات عديدة من التاريخ المولوي، أنشاها شمس الدين سنقر السعدي، نقيب المماليك السلطانية في عام 721هـ (1321م)، كما هو مُسجل بالشريط الكتابي الموجود في قبة المدفن الموجود في المكان.

ولدى النظر في أنحاء المدرسة يلفت الزائر في وسطها الصحن المكشوف الذي لم يتبق منه سوى فسقية مياه (أي نافورة). وعلى جانبي الصحن من الجهة الشمالية الشرقية والجنوبية الغربية توجد بقايا غرف مربعة صغيرة يعتقد أنها كانت مخصصة لإقامة الأرامل والمطلقات، بالإضافة إلى أربعة إيوانات، من أبرزها الإيوان الشمالي الغربي المنفتح على الصحن والمشيد على الطراز العثماني، وفي أرضية هذا الإيوان توجد تركيبة خشبية لآخر مشايخ المولوية وهو الشيخ محمد غالب درة المتوفى 1334هـ (1915م).

818B6BEF-4576-486D-9F0C-6B664A5B04FA

A6AA6EA3-7CD6-46E8-AC46-12EDCC46D47E