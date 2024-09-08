الصحفيون المؤقتون يشيدون بجهود “الوطنية للصحافة” للحصول على حقهم في التعيين

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أحمد جودة - القاهرة - أشاد الصحفيون المؤقتون في المؤسسات القومية، بجهود المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة للحصول على حق جميع المؤقتين فى التعيين، مؤكدين أنها خطوة عظيمة تتوافق مع رؤية فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بتشجيع الشباب على الاندماج فى العمل لتحسين الصورة الذهنية عن العمل وأهميته فى المجتمع.

وناشد الصحفيون المؤقتون، الهيئة الوطنية للصحافة بسرعة تشكيل اللجنة الموقرة المسئولة عن تنفيذ أمر التعيين بالمؤسسات القومية، وذلك فى ضوء استكمال قرارهم الحكيم بتعيين المؤقتين.

وقال البيان: جدير الجدير بالذكر استجابة الشوربجى للصحفيين المؤقتين بالمؤسسات القومية لطلبهم بمقابلته فى فبراير قبل الماضى،وذلك لمناقشة حصولهم على حقهم فى التعيين وقد اتسمت المقابلة بالوضوح ووعدهم بمناقشة أمر تعيينهم مع مجلس الوزراء، ويذكر أن الهيئة الوطنية للصحافة قد أعلنت عن بعض القرارات المهمة والتي من أبرزها:

- العمل على تطوير المحتوى الصحفي بما يعكس آراء المواطنين والتنوع في المجتمع... والتوسع في الصحافة المتخصصة وتنشيط الصحف الموجودة.

- ضخ دماء جديدة للصحافة القومية بفتح الباب لتعيين المؤقتين من صحفيين وإداريين وعمال من خلال تعيين دفعات شهرية وفق ضوابط يتم الاتفاق عليها بين الهيئة والنقابة وذلك اعتبارًا من شهر سبتمبر المقبل، وكذلك الاشتراك في برنامج تأهيلي لإعادة تدريب الصحفيين والاستفادة بالمتميزين منهم والمؤهلين في هذه الدورات في عملية التطوير الجديدة.

- تطوير منظومة الإعلانات داخل الصحافة القومية عبر التواصل مع مختلف جهات الدولة بما يعيد الحيوية لقطاع الإعلانات في الصحافة القومية.

وقال المهندس عبدالصادق الشوربجي إن قرار الهيئة بتعيين المؤقتين من صحفيين وإداريين وعمال يأتي انعكاسًا لتقدير مؤسسات الدولة لدور الصحافة القومية وضرورة استمرارها في رسالتها التثقيفية والتنويرية وتهيئة بيئة عمل مستقرة للعاملين بها.

وفى إطار مواكبة التطورات والمتغيرات المتلاحقة في صناعة الصحافة، قررت الهيئة قبول أوائل خريجين كليات الإعلام ابتداءً من العام الجامعي 24/25 للتدريب بالمؤسسات الصحفية القومية تمهيدًا لتعيينهم وفقًا لاحتياجات المؤسسات وبما يضمن تدعيم الموقف التنافسي للصحافة القومية بوسائلها المختلفة.

ووجه نقيب الصحفيين الدعوة لرئيس الهيئة الوطنية للصحافة ورؤساء مجالس الإدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية للمشاركة في أعمال ومحاور المؤتمر السادس للصحفيين والمزمع إقامته مطلع شهر أكتوبر القادم. وأكد البلشي أن ضمان مشاركة واسعة في أعمال المؤتمر هو بداية الطريق لإعادة الروح للصحافة من خلال الاستفادة بخبرات أبنائها بتنوع مشاربهم واختلاف وجهات نظرهم.

وأعرب نقيب الصحفيين عن شكره وتقديره لرئيس الهيئة لحرصه على استمرار التنسيق والتعاون مع النقابة للارتقاء بصناعة الصحافة وحل المشكلات الخاصة بالعاملين بالمؤسسات والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة لهم، مما يؤكد تكامل الأدوار بين الهيئة والنقابة.