الاتحاد السكندرى يعلن رسميًا ضم محمود متولى موسمين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 8 سبتمبر 2024 09:32 مساءً - أعلن نادى الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى التعاقد مع محمود متولى مدافع فريق الأهلى السابق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم ذعيم الثغر الموسم المقبل.

ووقع اللاعب على عقود الانضمام الى فريق الاتحاد السكندري لمدة موسمين قادمين عقب اجتياز الكشف الطبي بنجاح الذى أجراه اللاعب صباح اليوم بأحد المراكز الطبية بمدينة الإسكندرية.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري استعداداته للموسم الجديد، تحت القيادة الفنية لمدربه الجديد القبرصي بابا فاسيليو، وذلك في وجود الصفقات الجديدة.

وكان بابا فاسيلو ، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى، اجتمع مع إمام محمدين والجهاز الفني والإداري والطبي للفريق الأول لكرة القدم لتنظيم بداية فترة الإعداد، والمقرر إقامتها اليوم فى الخامسة مساءً باستاد الاسكندرية.

من ناحية أخرى، أتم مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى إجراءات التعاقد مع مدافع زد عبد الله بكرى، والذي سبق لـه اللعـب لأندية سموحة وبيراميدز وفاركو.

ويُعد بكري أحد أفضل اللاعبين في الدوري المصرى فى هذا المركز، ووقع اللاعب على عقود انضمامه لصفوف نادي الاتحاد السكندرى و التي تمتد لمدة موسم على سبيل الإعارة قابل للتجديد.

وكان الاتحاد السكندري قد أبرم 10 صفقات خلال الميركاتو الصيفي الحالي بعد إعلان التعاقد مع كل من حامد الجابري ومروان داوود وعمرو جمعة وأحمد الشيمي وهشام عادل وأحمد أيمن وإسلام سمير وعبد الرحمن خالد جبنة، لتكون صفقة بكري هي التاسعة لزعيم الثغر.