نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسباب خصم الرصيد من عداد الكهرباء مسبق الدفع وكيفية التعامل معها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث العديد من المواطنين عن أسباب خصم الرصيد من عداد الكهرباء مسبق الدفع بعد الشحن، حيث يفاجأ البعض بخصم مبالغ مالية دون معرفة السبب، حتى في الحالات التي لا يتم فيها استهلاك الكهرباء مثل الوحدات السكنية المغلقة.

سنستعرض الأسباب المختلفة التي تؤدي إلى خصم الرصيد من عدادات الكهرباء مسبقة الدفع والطرق الممكنة لحساب هذه الخصومات.

خصم الأقساط المرتبطة بتركيب العداد

أحد الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى خصم الرصيد من عدادات الكهرباء مسبقة الدفع هو الأقساط المستحقة على العداد نفسه.

هناك العديد من المواطنين الذين قاموا بتركيب العدادات بنظام التقسيط، حيث يتم تقسيم تكلفة العداد على دفعات شهرية تصل إلى 24 شهرًا.

مع كل بداية شهر، يتم خصم القسط من رصيد العداد تلقائيًا، وينطبق هذا الأمر كذلك عند استبدال العداد القديم (الميكانيكي) بعداد مسبق الدفع، حيث يتم تقسيط ثمن العداد الجديد على فترات.

خصم المتأخرات السابقة

يمكن أن تشمل الخصومات المتأخرات المالية الناتجة عن فواتير الكهرباء غير المسددة أو المتأخرة.

في هذه الحالة، يلجأ بعض المشتركين إلى جدولة هذه المتأخرات على أقساط شهرية، وتتم عملية خصم هذه الأقساط مباشرة من الرصيد مع بداية كل شهر.

هذا الإجراء يعد ضروريًا لضمان تسوية جميع المستحقات السابقة قبل الاستمرار في الاستهلاك الشهري.

خصم فرق الشريحة

يعمل عداد الكهرباء مسبق الدفع على نظام الشرائح، ويعتمد خصم الرصيد على الشريحة التي يقع فيها استهلاك المواطن. الشريحة الأولى تُغطي أول 50 كيلو وات، أما الشريحة الثانية فهي تصل حتى 100 كيلو وات.

إذا تجاوز المستهلك هذه الحدود وانتقل إلى الشريحة الثالثة، والتي تبدأ من 101 كيلو وات وحتى 200 كيلو وات، يتم خصم 22 جنيهًا كفارق بين الشرائح.

مثال توضيحي لحساب الفروق بين الشرائح:

الشريحة الأولى : 50 كيلو وات × 68 قرشًا = 34 جنيهًا، مع إضافة جنيه واحد كرسوم خدمة عملاء، يصبح الإجمالي 35 جنيهًا.

: 50 كيلو وات × 68 قرشًا = 34 جنيهًا، مع إضافة جنيه واحد كرسوم خدمة عملاء، يصبح الإجمالي 35 جنيهًا. الشريحة الثانية : عند استهلاك 50 كيلو وات إضافية في الشريحة الثانية، يتم حساب التكلفة بـ 78 قرشًا لكل كيلو وات: 50 × 78 = 39 جنيهًا. ليصبح إجمالي الشريحتين 73 جنيهًا.

: عند استهلاك 50 كيلو وات إضافية في الشريحة الثانية، يتم حساب التكلفة بـ 78 قرشًا لكل كيلو وات: 50 × 78 = 39 جنيهًا. ليصبح إجمالي الشريحتين 73 جنيهًا. الشريحة الثالثة: عند تجاوز الاستهلاك 100 كيلو وات ودخول الشريحة الثالثة، يتم حساب الكيلو وات الواحد بـ 95 قرشًا، مما يجعل التكلفة تصل إلى 95 جنيهًا. عند خصم إجمالي الشريحتين السابقتين (73 جنيهًا)، يتم خصم 22 جنيهًا فرق الشريحة.

إذا تجاوز الاستهلاك 650 كيلو وات، يتم خصم مبلغ 378 جنيهًا كفروق في الشرائح.

خصم المقروء بصفر للوحدات المغلقة

في حالة الوحدات السكنية المغلقة أو التي لا يوجد بها استهلاك فعلي، يخصم العداد مسبق الدفع مبلغًا تلقائيًا قدره 9 جنيهات شهريًا، ويعرف هذا الإجراء باسم "المقروء بصفر".

يتم خصم هذا المبلغ لتغطية بعض الرسوم المتعلقة بالصيانة وخدمة العملاء حتى في حالة عدم وجود استهلاك.

خصم مقابل خدمة العملاء

كل شهر، يتم خصم مبلغ ثابت من رصيد العداد مقابل خدمات العملاء، ويختلف هذا المبلغ بناءً على الشريحة التي يقع فيها استهلاك المواطن.

ويكون الخصم كالتالي:

جنيه واحد في الشريحة الأولى (0-50 كيلو وات).

2 جنيه في الشريحة الثانية (51-100 كيلو وات).

6 جنيهات في الشريحة الثالثة (0-200 كيلو وات).

11 جنيهًا في الشريحة الرابعة (201-350 كيلو وات).

15 جنيهًا في الشريحة الخامسة (351-650 كيلو وات).

25 جنيهًا في الشريحة السادسة (651-1000 كيلو وات).

40 جنيهًا في الشريحة السابعة (أكثر من 1000 كيلو وات).

خصم الرسوم والدمغات

يشمل الخصم الشهري من رصيد عدادات الكهرباء مسبقة الدفع الرسوم والدمغات المختلفة التي تفرضها الشركة.

هذه الرسوم والدمغات يتم خصمها تلقائيًا بعد شحن العداد وهي ثابتة، ولا تعتمد على الاستهلاك المباشر.

كيفية التعامل مع خصم الرصيد

إذا كنت تواجه مشكلة في خصم رصيد عداد الكهرباء مسبق الدفع، فمن الأفضل التحقق من فواتيرك السابقة ومراجعة حجم استهلاكك.

قد يكون من الضروري أيضًا التواصل مع شركة الكهرباء المعنية لمعرفة تفاصيل الخصم أو طلب جدول الأقساط الخاصة بك إذا كنت تعتمد على نظام التقسيط.

كما يمكنك مراقبة الاستهلاك الشهري والتأكد من عدم تجاوزك للشرائح الأعلى لتجنب الفروق الكبيرة في التكلفة. وفي حالة عدم استخدام الوحدة السكنية لفترات طويلة، يجب مراجعة الشركة للتأكد من آلية التعامل مع العدادات في هذه الحالات.