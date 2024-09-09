نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تبكير صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024 وتفاصيل صرف المعاشات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة المالية عن تبكير صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024 بمقدار 4 أيام، حيث سيبدأ صرف المرتبات من 22 سبتمبر بدلًا من الموعد المعتاد في 26 سبتمبر.

يأتي هذا التغيير كجزء من جهود الوزارة لتسهيل الإجراءات المالية للعاملين في الجهاز الإداري للدولة.

فيما يلي تفاصيل الصرف والتغييرات الأخيرة في المرتبات والمعاشات.

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024

بدء الصرف : 22 سبتمبر 2024

: 22 سبتمبر 2024 انتهاء الصرف : 27 سبتمبر 2024

: 27 سبتمبر 2024 التأخرات: 8، 9، 10 سبتمبر 2024

أماكن صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024

ماكينات الصراف الآلي (ATM)

فروع البنوك المختلفة

مكاتب البريد المصري

جدول مرتبات شهر سبتمبر 2024

الدرجة الوظيفية قيمة الرواتب الدرجة الممتازة 12،200 جنيه الدرجة العالية 10،200 جنيه درجة المدير العام 9،200 جنيه الدرجة الأولى 8،200 جنيه الدرجة الثانية 8،000 جنيه الدرجة الثالثة 7،500 جنيه الدرجة الرابعة 7،000 جنيه الدرجة الخامسة 6،500 جنيه الدرجة السادسة 6،000 جنيه

زيادة المرتبات

رئيس الوزراء: الدكتور مصطفى مدبولي أوضح أن هناك احتمالية لتقديم حوافز جديدة بدلًا من زيادة الرواتب المباشرة، مثل أسعار مخفضة.

موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2024

بدء الصرف: 1 أكتوبر 2024

أماكن صرف المعاشات

ماكينات الصراف الآلي (ATM)

مكاتب البريد المصري

منافذ شركة فوري

فروع البنوك الحكومية والتجارية

المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة

حقيقة زيادة المعاشات

زيادة 15%: تم تطبيق آخر زيادة للمعاشات في مارس 2024 بنسبة 15%. الزيادة التالية، إذا تم الإعلان عنها، ستطبق في يوليو 2025 وفقًا لقانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019.

قيمة معاشات شهر أكتوبر بعد الزيادة الأخيرة

الشريحة قيمة المعاش الشريحة الأولى 1،495 جنيه الشريحة الثانية 1،725 جنيه الشريحة الثالثة 1،840 جنيه الشريحة الرابعة 2،300 جنيه الشريحة الخامسة 2،645 جنيه الشريحة السادسة 2،990 جنيه الشريحة السابعة 3،335 جنيه الشريحة الثامنة 3،680 جنيه الشريحة التاسعة 4،025 جنيه الشريحة العاشرة 4،370 جنيه الشريحة الحادية عشرة 4،715 جنيه الشريحة الثانية عشرة 5،060 جنيه الشريحة الثالثة عشرة 5،405 جنيه الشريحة الرابعة عشرة 11،592 جنيه

رابط الاستعلام عن المعاشات

للاستعلام عن مواعيد صرف المعاشات وقيمتها، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وتسجيل الدخول باستخدام اسم صاحب المعاش.

رابط الموقع للاستعلام: الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية