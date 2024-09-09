نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس في مصر اليوم الاثنين 9 سبتمبر 2024: تحذيرات وأحوال الطقس المتوقعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد مصر اليوم الاثنين 9 سبتمبر 2024 حالة طقس حار ورطب على أغلب الأنحاء، مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة في الأيام القادمة.

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من موجة حرارة شديدة ستؤثر على البلاد اعتبارًا من الثلاثاء حتى الجمعة القادمة، حيث ستتجاوز درجات الحرارة مستوياتها المعتادة بشكل ملحوظ.

حالة الطقس اليوم

طقس حار ورطب

تسود البلاد اليوم حالة من الطقس الحار والرطب، حيث تُسجل درجات الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى نحو 34 درجة مئوية.

ويُتوقع أن تظهر سحب منخفضة ومتوسطة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مما قد يؤدي إلى تلطيف الأجواء بشكل طفيف في بعض الأحيان.

الشبورة المائية

من المتوقع أن تتكون شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

تُوصي الهيئة العامة للأرصاد الجوية قائدي السيارات بتوخي الحذر وتهدئة السرعة على الطرق المذكورة نظرًا لانخفاض الرؤية وحفاظًا على السلامة العامة.

حالة البحرين

فيما يخص حالة البحرين، يكون البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر معتدلان، حيث يتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 متر إلى مترين، والرياح الشمالية الغربية.

ستؤثر هذه الظروف على الأنشطة البحرية بشكل محدود، ولكن يُفضل متابعة آخر التحديثات إذا كنت تخطط للقيام بأي أنشطة في البحر.

تحذيرات للأيام القادمة

موجة حرارة شديدة

توقعات الطقس تُشير إلى أن البلاد ستشهد موجة شديدة الحرارة اعتبارًا من يوم الثلاثاء، والتي ستستمر حتى يوم الجمعة.

يُتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى مستويات تتجاوز الـ40 درجة مئوية في معظم أنحاء الجمهورية، حيث قد تصل إلى 42-43 درجة مئوية في المناطق الجنوبية.

هذه الموجة ستكون ناتجة عن تأثير منخفض جوي مغلق يضرب مناطق شمال ليبيا، مما سيساهم في زيادة درجات الحرارة في مصر.

نشاط الرياح

تشير خرائط الطقس إلى احتمال نشاط الرياح المعتدلة على أغلب الأنحاء بشكل متقطع، مما قد يساعد في تخفيف حدة الحرارة في بعض الأوقات.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

فيما يلي تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة في مختلف المدن والمحافظات:

القاهرة : العظمى 34°م، الصغرى 26°م

: العظمى 34°م، الصغرى 26°م 6 أكتوبر : العظمى 35°م، الصغرى 25°م

: العظمى 35°م، الصغرى 25°م بنها : العظمى 34°م، الصغرى 25°م

: العظمى 34°م، الصغرى 25°م دمنهور : العظمى 33°م، الصغرى 26°م

: العظمى 33°م، الصغرى 26°م وادي النطرون : العظمى 34°م، الصغرى 25°م

: العظمى 34°م، الصغرى 25°م كفر الشيخ : العظمى 33°م، الصغرى 25°م

: العظمى 33°م، الصغرى 25°م المنصورة : العظمى 34°م، الصغرى 25°م

: العظمى 34°م، الصغرى 25°م الزقازيق : العظمى 34°م، الصغرى 26°م

: العظمى 34°م، الصغرى 26°م شبين الكوم : العظمى 33°م، الصغرى 25°م

: العظمى 33°م، الصغرى 25°م طنطا : العظمى 33°م، الصغرى 25°م

: العظمى 33°م، الصغرى 25°م دمياط : العظمى 32°م، الصغرى 26°م

: العظمى 32°م، الصغرى 26°م بورسعيد : العظمى 32°م، الصغرى 26°م

: العظمى 32°م، الصغرى 26°م الإسماعيلية : العظمى 35°م، الصغرى 24°م

: العظمى 35°م، الصغرى 24°م السويس : العظمى 34°م، الصغرى 25°م

: العظمى 34°م، الصغرى 25°م العريش : العظمى 33°م، الصغرى 23°م

: العظمى 33°م، الصغرى 23°م رفح : العظمى 32°م، الصغرى 23°م

: العظمى 32°م، الصغرى 23°م رأس سدر : العظمى 36°م، الصغرى 26°م

: العظمى 36°م، الصغرى 26°م نخل : العظمى 34°م، الصغرى 19°م

: العظمى 34°م، الصغرى 19°م كاترين : العظمى 30°م، الصغرى 15°م

: العظمى 30°م، الصغرى 15°م الطور : العظمى 34°م، الصغرى 28°م

: العظمى 34°م، الصغرى 28°م طابا : العظمى 34°م، الصغرى 26°م

: العظمى 34°م، الصغرى 26°م شرم الشيخ : العظمى 37°م، الصغرى 28°م

: العظمى 37°م، الصغرى 28°م الإسكندرية : العظمى 32°م، الصغرى 24°م

: العظمى 32°م، الصغرى 24°م العلمين : العظمى 32°م، الصغرى 24°م

: العظمى 32°م، الصغرى 24°م مطروح : العظمى 31°م، الصغرى 23°م

: العظمى 31°م، الصغرى 23°م السلوم : العظمى 33°م، الصغرى 24°م

: العظمى 33°م، الصغرى 24°م سيوة : العظمى 36°م، الصغرى 23°م

: العظمى 36°م، الصغرى 23°م رأس غارب : العظمى 37°م، الصغرى 27°م

: العظمى 37°م، الصغرى 27°م الغردقة : العظمى 38°م، الصغرى 29°م

: العظمى 38°م، الصغرى 29°م سفاجا : العظمى 37°م، الصغرى 27°م

: العظمى 37°م، الصغرى 27°م مرسى علم : العظمى 38°م، الصغرى 29°م

: العظمى 38°م، الصغرى 29°م شلاتين : العظمى 39°م، الصغرى 28°م

: العظمى 39°م، الصغرى 28°م حلايب : العظمى 35°م، الصغرى 29°م

: العظمى 35°م، الصغرى 29°م أبورماد : العظمى 36°م، الصغرى 28°م

: العظمى 36°م، الصغرى 28°م رأس حدربة : العظمى 35°م، الصغرى 29°م

: العظمى 35°م، الصغرى 29°م الفيوم : العظمى 35°م، الصغرى 25°م

: العظمى 35°م، الصغرى 25°م بني سويف : العظمى 35°م، الصغرى 25°م

: العظمى 35°م، الصغرى 25°م المنيا : العظمى 36°م، الصغرى 24°م

: العظمى 36°م، الصغرى 24°م أسيوط : العظمى 37°م، الصغرى 24°م

: العظمى 37°م، الصغرى 24°م سوهاج : العظمى 38°م، الصغرى 25°م

: العظمى 38°م، الصغرى 25°م قنا : العظمى 40°م، الصغرى 26°م

: العظمى 40°م، الصغرى 26°م الأقصر : العظمى 39°م، الصغرى 25°م

: العظمى 39°م، الصغرى 25°م أسوان : العظمى 40°م، الصغرى 28°م

: العظمى 40°م، الصغرى 28°م الوادي الجديد : العظمى 39°م، الصغرى 25°م

: العظمى 39°م، الصغرى 25°م أبوسمبل: العظمى 40°م، الصغرى 26°م

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