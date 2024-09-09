انطلقت فعاليات اليوم الثانى والختامى gمنتدى الإعلام الرياضى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 9 سبتمبر 2024 10:33 صباحاً - انطلقت فعاليات اليوم الثانى و الختامى من منتدى الإعلام الرياضى الذى انطلق أمس الأحد بمصر لمناقشة التحديات و الصعوبات التى تواجه الإعلام الرياضى .

ويستعرض المنتدى مناقسة حول التحديات و الصعوبات الذى يواجهها الإعلام الرياضى المصرى و يناقش الأساليب و الطرق الحديثة لمواجهة تلك التحديات من خلال جلسات ورش عمل تفاعلية .

و شارك فى الجلسات بول مكارثى الرئيس التنفيذى لرابطة كتاب كرة القدم الإنجليزية ، اليسون بيندار المراسلة الرياضية العالمية و الكاتب الصحفى حسن المستكاوى و الإعلامى سيف زاهر .

كما يشهد المنتدى الحديث عن تصور الجمهور للبودكاست على مدار العقد الماضى ، فضلا عن المهارات اللازمة لتحديد و إتقان الإتجاهات المتغيرة فى العصر الجديد للإعلام الرقمى .

و يشارك فى المنتدى عدد من الأعلاميين الرياضيين المصرين و البريطانيين .

يذكر أن منتدى الإعلام الرياضي هو منتدى متخصص يوفر فرصة فريدة للصحفيين والإعلاميين الرياضيين للقاء ومناقشة أهم قضايا الإعلام الرياضي، والاحتكاك بكبار قادة المؤسسات والتجمعات المهنية الرياضية، حيث يحضر المنتدى شخصيات بارزة ومؤثرة إعلاميًا ورياضيًا على مدار يومين في جلسات ومناقشات مفتوحة وورش عمل تفاعلية.

يُنظم منتدى الإعلام الرياضي بالشراكة بين كل من "المتحدة الرياضية" و"منتدى مصر للإعلام" وشركة 30N، بالتعاون مع رابطة كتاب كرة القدم في إنجلترا.