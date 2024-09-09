الصحة: إعداد نسخة إلكترونية من المناهج المطورة لمدارس التمريض لإتاحتها على الموقع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 9 سبتمبر 2024 12:31 مساءً - نقيب التمريض توجه الشكر للدكتور خالد عبدالغفار على الدعم المستمر لتطوير التعليم الفني الصحي

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق المرحلة الأولى من تدريب القائمين على العملية التعليمية بمدارس التمريض الثانوية، لتأهيلهم للتعامل مع المناهج الدراسية الجديدة التي تم تطويرها، بالتعاون مع الجانب الإيطالي ، وذلك بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني بالعباسية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المرحلة الأولى من التدريب تستهدف تدريب 500 من القائمين على العملية التعليمية بالمدراس الفنية للتمريض، على مدار 3 أسابيع، بهدف تعريفهم بمحتوى المناهج الجديدة بعد تطويرها، لتواكب المعايير الدولية، لافتاً إلى أن المناهج المطورة سيتم تطبيقها مع بدء العام الدراسي الجديد 2024ـ2025 على طلاب الصف الأول الثانوي.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم مراجعة واعتماد المناهج المطورة من خلال لجنة ضمت أساتذة التمريض بجامعتي القاهرة وعين شمس، ومشاركة ممثلين عن شعبة التمريض بالمعاهد الفنية الصحية، موضحاً أنه تم وضع المناهج الجديدة، بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل في مجال الخدمات التمريضية.

ومن جانبها، وجهت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، واستشاري البرنامج الإيطالي للتمريض بمصر، الشكر للدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، على الدعم المستمر لتطوير التعليم الفني الصحي، وكذلك الخطوات التي تم اتخاذها في تطوير مناهج التمريض وتجهيز المعامل بالمدارس، وإيفاد الكوادر التمريضية إلى الخارج، لتبادل الخبرات ومواكبة التطور العالمي في مجال التمريض، لافتة إلى أن أهم محاور تطوير الخدمات التمريضية هو التعليم والتدريب المستمر حيث يعمل على تبادل الخبرات، وتنمية المعارف، وتعزيز المهارات الفنية، والسلوكية بما ينعكس على تحسين مهارات التعامل مع المرضى وجودة الخدمات الصحية المقدمة لهم.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة علا خيرالله رئيس قطاع تنمية المهن الطبية بوزارة الصحة والسكان، أن البرنامج التدريبي يتضمن محاضرات نظرية عن المحتوى التعليمي للمناهج الجديدة، وكيفية تطبيق طرق التدريس الحديثة، وأهداف العملية التعليمية، منوهة أن التدريب يتم على يد محاضرين واستشاريين شاركوا في البرنامج الإيطالي للتمريض على مدار 6 سنوات، وتم تدريبهم من قبل خبراء التمريض من دولتي إنجلترا وإيطاليا.

وفي سياق متصل، قالت الدكتورة مي العسال، مدير الإدارة العامة لشئون المعاهد الفنية الصحية بوزارة الصحة والسكان، إنه جاري إعداد نسخة إلكترونية من المناهج المطورة لإتاحتها على الموقع الرسمي لوزارة الصحة والسكان، وذلك تسهيلاً على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بمدارس التمريض، مشيرة إلى أن المناهج المطورة شملت المواد التمريضية، والثقافية.