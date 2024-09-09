وزير الصحة والسكان يوافق على فتح شرط السن للإلتحاق بالبورد المصري

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 9 سبتمبر 2024 12:31 مساءً - الصحة : القرار سيعزز توفير الكوادر الطبية في تخصصات التخدير والرعاية المركزة والطوارئ..

وافق الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان ، على فتح شرط السن وعدم التقيد بسن الأربعين ، فيما يتعلق بشروط الإلتحاق بالبورد المصري ، وذلك في إطار خطة الدولة لسد العجز في بعض التخصصات الطبية ، مثل التخدير والرعاية المركزة والطوارئ.

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان ، أنه تم دراسة قرار فتح شرط السن مع المجلس الصحي المصري وبالتنسيق مع اللجنة العليا للتخصصات الصحية ، وذلك في إطار من التكامل والجهد المشترك ، للحفاظ على حسن سير العمل بالمنظومة الصحية.

أضاف " عبد الغفار " أن قرار فتح شرط السن وعدم التقيد بسن الأربعين للالتحاق بالبورد المصري ، سيعزز من توفير الكوادر الطبية المتخصصة في مجالات التخدير والرعاية المركزة والطوارئ ، وغيرها من التخصصات التي تحتاج إلى دعم إضافي وبالتالي تغطية كافة أنحاء الجمهورية بهذه التخصصات ، مشيرًا أن وجود عجز بهذه التخصصات، يؤثر بالسلب على أداء القطاع الصحي.