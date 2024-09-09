الحوار الوطنى يهنئ أبطال مصر الفائزين بالميداليات فى دورة الألعاب البارالمبية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 9 سبتمبر 2024 01:33 مساءً - تقدم الحوار الوطني بالتهنئة لأبطال مصر الذين حصدوا عدداً من الميداليات (الذهبية والفضية والبرونزية)، وذلك بدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، وهم:

- محمد المنياوي الحائز على الميدالية الذهبية في رفع الأثقال.

- ⁠رحاب رضوان الحائزة على الميدالية الذهبية في رفع الأثقال.

- ⁠محمد صبحي الحائز على الميدالية الفضية في رفع الأثقال.

- ⁠فاطمة محروس الحائزة على الميدالية الفضية في رفع الأثقال.

- ⁠صفاء حسن الحائزة على الميدالية البرونزية في رفع الأثقال.

- ⁠نادية فكري الحائزة على الميدالية البرونزية في رفع الأثقال.

- ⁠المنتخب الباراليمبي للكرة الطائرة الحائز على الميدالية البرونزية.

وأعرب الحوار الوطني عن خالص تقديره وفخره بشبابنا الأبطال الذين دائما ما يعبروا عن قدراتهم العظيمة في رفع إسم الدولة المصرية عاليا بالبطولات العالمية، آملين لهم مزيداً من التقدم والنجاح.