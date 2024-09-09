أخبار مصرية

الحوار الوطنى يهنئ أبطال مصر الفائزين بالميداليات فى دورة الألعاب البارالمبية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 9 سبتمبر 2024 01:33 مساءً - تقدم الحوار الوطني بالتهنئة لأبطال مصر الذين حصدوا عدداً من الميداليات (الذهبية والفضية والبرونزية)، وذلك بدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، وهم:

 

- محمد المنياوي الحائز على الميدالية الذهبية في رفع الأثقال.

- ⁠رحاب رضوان الحائزة على الميدالية الذهبية في رفع الأثقال.

- ⁠محمد صبحي الحائز على الميدالية الفضية في رفع الأثقال.

- ⁠فاطمة محروس الحائزة على الميدالية الفضية في رفع الأثقال.

- ⁠صفاء حسن الحائزة على الميدالية البرونزية في رفع الأثقال.

- ⁠نادية فكري الحائزة على الميدالية البرونزية في رفع الأثقال.

- ⁠المنتخب الباراليمبي للكرة الطائرة الحائز على الميدالية البرونزية.

 

وأعرب الحوار الوطني عن خالص تقديره وفخره بشبابنا الأبطال الذين دائما ما يعبروا عن قدراتهم العظيمة في رفع إسم الدولة المصرية عاليا بالبطولات العالمية، آملين لهم مزيداً من التقدم والنجاح.

 

قد تكون صورة ‏‏‏٣‏ أشخاص‏ و‏تحتوي على النص '‏الرعخلُلدهَلمي الش اسب_ع ธมูมู يتقدم الحوار الوطني بالتهنئة لأبطال مصر الذين حصدوا عددآً من الميداليات (الذهبية والفضية و البروترية) وذلك بدورة الألعاب البارالمبية باريس r.rε چن = محمد صبحى الحائز على الميدالية الفضية في رفع الأثقال رحاب رضوان الحائزة على الميدالية هيية في رفع الأثقال محمد المنياوى الحائز على الميدالية الذهبية في رفع الأثقال @National.Dialogue.NTA 1093888833 1025521555 02+ national.dialogue@nta.eg‏'‏‏

 

 

 

قد تكون صورة ‏‏‏٦‏ أشخاص‏ و‏تحتوي على النص '‏الرخاللو_علي يتقدم الحوار الوطني بالتهنئة لأبطال مصر الذين حصدوا عددآً من الميداليات (الذهبية والفضية و البروتزية) وذلك بدورة الألعاب البارالمبية باريس r.rE EMIO المنتخب الباراليمبي للكرة الطائرة الحائز على الميدالية البروترية نادية فكرى الحائزة على لميدالية البروترية في رفع الأثقال صفاء حسن الحائزة ار على الميدالية البروترية มูด้ رفع الأثقال فاطمة محروس الحائرزة الميدالية الغضية في หมู الأثقال @NationaL.Dialogue.NTA 1093888833 02+ 1025521555 02+ national.dialogue@nta.eg‏'‏‏
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا