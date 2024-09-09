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الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية توقع إتفاق لتبادل المحتوى الدرامي والبرامجي مع قناة "هي"

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احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 9 سبتمبر 2024 01:33 مساءً - وقعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وقناة "هي" التليفزيونية إتفاقية لتبادل المحتوى الدرامي والبرامجي خلال الفترة القادمة.  

 

ووقع الإتفاق عن الشركة المتحدة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب عمرو الفقي، وعن قناة "هي"، إيهاب جلال مؤسس القناة، ومحمد إسماعيل رئيس مجلس إدارة شركة "اسما للإنتاج الإعلامي." 

 

ويأتي الاتفاق في إطار استراتيجية الشركة المتحدة لخلق مجموعة من الشراكات مع المؤسسات الإعلامية المحلية والإقليمية والدولية وذلك لتوفير محتوى درامي وبرامجي وترفيهي متميز للجمهور المصري والعربي والدولي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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