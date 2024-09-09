نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - وزير الخارجية: الأكاذيب الإسرائيلية تستهدف تشتيت جهود التوصل إلى هدنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال السفير بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، إن موقف مصر واضح بالرفض الكامل للتصريحات والأكاذيب الإسرائيلية حول الحدود مع قطاع غزة، مشيرا إلى أن الجانب الإسرائيلي والمجتمع الدولي كله يعلم الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المصرية في مواجهة الأنفاق خلال الـ 10 سنوات الماضية.

وأكد عبدالعاطقي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الدنماركي، أن مثل التصريحات والأكاذيب الهدف منها تشتيت الانتباه عن ما يحدث من أعمال قتل وجرائم ضد المدنيين في قطاع غزة والآن تمتد إلى الضفة الغربية وقبل ذلك في القدس الشرقية.

وأوضح وزير الخارجية، إلى أن كل هذه السياسات الممنهجة من أجل لفت الانتباه عن الهدف الأهم وهو التوصل إلى صفقة تضمن الوقف الفوري لإطلاق النار والنفاذ الفوري للمساعدات دون أي عوائق وإطلاق سراح جميع الرهائن وجانب من المسجونين الفلسطينيين.. نحن لا نلتف لهذه الأكاذيب ونرفضها بشدة والمجتمع الدولي يعلم تماما أن هذه الأمور غير صحيحة على الإطلاق.

وأشار وزير الخارجية، إلى أن مصر دولة كبيرة ومسؤولة وتعي المسئوليات وسوف نستمر في بذل كل الجهد الممكن في قيادة العملية التفاوضية حتى يتم الوقف الفوري لإطلاق النار ووقف العدوان على أهالي غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، والرسائل واضحة بأن هذه الأكاذيب تستهدف تشتيت الهدف الأساسي للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.