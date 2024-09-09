محمود توفيق يودع وزير الداخلية السعودي بمطار القاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 9 سبتمبر 2024 03:32 مساءً - ودع محمود توفيق، وزير الداخلية، صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية، والوفد الأمني رفيع المستوى المُرافق له بمطار القاهرة الدولي.

وأعرب الوزير الضيف عن تقديره لأجهزة وزارة الداخلية المصرية، وأثنى على ما شاهده من قدرات وإمكانات تقنية بقطاعات الوزارة التدريبية المُختلفة وتطلعه لتعزيز علاقات التعاون القائمة وتبادل الخبرات في مختلف المجالات، كما تقدم بخالص الشكر والتقدير لوزير الداخلية على ما لمسه من حفاوة الاستقبال.