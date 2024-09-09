الحوار الوطني يحيي ذكرى الـ٧٢ لعيد "الفلاح المصري"

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 9 سبتمبر 2024 03:32 مساءً - هنأ الحوار الوطني، المفلاحين المصريين، بـ "يوم الفلاح"، معربا عن فخره وسعادته بدوره البارز في تحقيق الأمن الغذائي.

وكتب الحوار الوطنى، عبر حسابه الرسمى بموقع فيسبوك: "تحل علينا اليوم التاسع من شهر سبتمبر الذكرى الـ٧٢ لعيد الفلاح المصري، والذي يتزامن مع إصدار قانون الإصلاح الزراعي وإعادة توزيع الأراضي الزراعية على صغار الفلاحين والمزارعين، وإنشاء الهيئة العامة للإصلاح الزراعي التي تختص وتهتم بشؤون الفلاحين والعمال المزارعين".

وتابع: يقدم الحوار الوطني، التهنئة لكل فلاح وفلاحة مصرية، ويبعث لهم تحية تقدير واحترام على دورهم الهام في تعزيز الزراعة كأحد أهم القطاعات الاستراتيجية في البلاد".

وتابع: "إذ يعد هذا اليوم تكريماً لدور الفلاح المصري المستمر في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي للدولة المصرية.