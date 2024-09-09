نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكالة الفضاء المصرية تبحث تعزيز التعاون الفضائي مع وفود رفيعة المستوى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، يوم الإثنين الموافق 9 سبتمبر 2024، وفدًا رفيع المستوى من دولة البرازيل بمقر الوكالة في المدينة الفضائية. تناول الاجتماع بين الجانبين سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الفضاء والتكنولوجيا، حيث أعقب الاجتماع جولة تفقدية اطلع خلالها الوفد البرازيلي على منشآت الوكالة، بما في ذلك المباني والمعامل المخصصة لاختبار وتجميع الأقمار الصناعية. وقد أعرب الوفد عن إعجابه الكبير بالتطور العلمي الملحوظ الذي حققته الوكالة في هذا المجال.

وفي إطار تعزيز العلاقات مع الدول الإفريقية، استقبل الدكتور شريف صدقي أيضًا الدكتور تيديان واتارا، رئيس مجلس الفضاء الأفريقي، في زيارة رسمية قصيرة، الذي أشاد بالإنجازات البارزة التي حققتها وكالة الفضاء المصرية في مجال تكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية. عقب الاجتماع، قام الدكتور ديتان بجولة تفقدية في مبنى وكالة الفضاء الأفريقية، وهو صرح يعكس فخر مصر باستضافة هذا المشروع الرائد على أرضها.

وفي ختام الزيارة، أعرب الدكتور شريف صدقي عن سعادته بزيارة تيديان، متمنيًا له إقامة طيبة في مصر ومؤكدًا تطلعه إلى مزيد من التعاون المثمر بين الجانبين في المستقبل.