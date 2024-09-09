نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - "بوريل" من أمام معبر رفح: آلاف الشاحنات تنتظر الدخول منذ أشهر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للمفوضية الأوروبية، الشكر لكل العاملين في معبر رفح، والصليب الأحمر، واليونيسيف، والاتحاد الأوروبي، والمساعدات الإنسانية.

هناك آلاف الشاحنات تنتظر الدخول لقطاع غزة

وأضاف «بوريل»، خلال مؤتمر صحفي من أمام معبر رفح، وعرضته قناة القاهرة الإخبارية: «هناك العديد من الأشخاص يعملون هنا لمحاولة مساعدة الناس في غزة، تعرفون إنني اعتاد النظر ورؤية هذا المكان من خلال الصور التي تلتقطها الأقمار الصناعية، أرى معبر رفح تقريبا كل يوم عبر الأقمار الصناعية».

وواصل: «أعلم أن هناك آلاف الشاحنات التي تنتظر الدخول لأيام وأسابيع وأشهر، وأعرف أن هناك سيارات إسعاف صفراء، وزرقاء تنتظر تلقي المُصابين لكن الأمر مٌختلف عندما نرى من خلال المكان نفسه».