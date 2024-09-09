وزير الأوقاف يستقبل سفير أذربيجان بالقاهرة

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أحمد جودة - القاهرة - استقبل الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف السيد إلخان بولوخوف سفير جمهورية أذربيجان في القاهرة، ورحب وزير الأوقاف بسفير جمهورية أذربيجان في القاهرة، معربًا عن سعادته بلقائه، مثمنًا مشاركة السيد رَامِن مَمَّدوف رئيس اللجنة الحكومية للعمل مع المنظمات الدينية بجمهورية أذربيجان في المؤتمر الدولي الخامس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

من جانبه أعرب السيد إلخان بولوخوف سفير جمهورية أذربيجان في القاهرة عن سعادته بهذا اللقاء، موجهًا الدعوة للأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف لحضور القمة العالمية لقادة الأديان بأذربيجان نوفمبر المقبل، مشيرا إلى العلاقة الكبيرة بين القيادتين الحكيمتين لدى بلدينا

وأبدى وزير الأوقاف تقديره البالغ لهذه الدعوة الكريمة مؤكدًا أن هذه القمة حدث عظيم، وأن العلاقة بين مصر وأذربيجان على أعلى مستوى، مؤكدا أن العلاقة الوثيقة التي تربط فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بأخيه فخامة الرئيس إلهام علييف مثار اعتزاز كبير لدى الشعب المصري العظيم وكذلك لدى الأشقاء من أبناء شعب أذربيجان الشقيقة