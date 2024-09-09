نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - "بوريل" من أمام معبر رفح: يجب بذل الكثير من الجهود لتخفيف المعاناة عن الفلسطينيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أنه على الجميع الوصول لحل سياسي بشأن الحرب في قطاع غزة، قائلًا: «ليس من الحل أن نغذي شخص الليلة لكي يموت الليلة المقبلة، علينا أن نوفر المساعدات الإنسانية لأنها ملحة وضرورية».

وأشار بوريل، خلال مؤتمر صحفي من أمام معبر رفح، عرضته قناة "القاهرة الإخبارية" إلى أنه لا بد من بذل الكثير من الجهد وفعل الكثير من أجل تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بالسرعة المطلوبة، مؤكدًا أن هناك الكثير من العقبات والمعاناة التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة، منوهًا بأن بعض الأغذية التي توفر الطاقة والسعرات الحرارية للفلسطينيين ممنوعة من الدخول إلى القطاع؛ لأنهم اعتبروها منتجات للرفاهية.

ونوه بأنه جاء إلى معبر رفح لكي يعود إلى بروكسل بتقارير تشرح كيف يكون الوضع الصعب في قطاع غزة؟ وسبل حل الأزمات.