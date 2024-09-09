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عاجل - وزير الخارجية: مصر تواجه أزمات متلاحقة غير مسبوقة في محيطها الإقليمي

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أحمد جودة - القاهرة - قال بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، إن مصر تواجه أزمات متلاحقة في محيطها الإقليمي، غير مسبوقة، مشيرا إلى أنه لا نجد في الماضي الحديث أو المعاصر، أن واجهت مصر أزمات من كل الجهات الجغرافية والاستراتيجية في توقيت واحد، وهناك أزمات في الحدود الشرقية والغربية والجنوبية.

وأضاف عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مع المفوضة الأوروبية لشؤون الهجرة، أن كل هذا يضع أعباءً ومسؤوليات جسيمة على كاهل الدولة المصرية، التي لولا قوة مؤسساتها لم يكن من الممكن أن تتعامل مع هذه الأزمات بهذا القدر من القوة والفاعلية.

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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