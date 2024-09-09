بوريل: 1400 شاحنة تنتظر العبور لقطاع غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 9 سبتمبر 2024 04:29 مساءً - قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للمفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، إن هناك 1400 شاحنة ينتظرون الدخول والعبور من معبر رفح إلى قطاع غزة، وفي شهر رمضان كانت هناك 600 شاحنة.

وأضاف «بوريل»، خلال مؤتمر صحفي من أمام معبر رفح، وعرضته قناة القاهرة الإخبارية الصناعية، «أود أن أشكركم جميعا لجهود الحكومة المصرية لما بذلته من تعاون مع الجيش المصري وكل العاملين في المنظمات الإنسانية والأمم المتحدة التي تقوم بعمل لا يمكن أن نستبدله عمل جبار وضخم يمتد لـ 500 كم من هنا».

وتابع: «أود أن أشكر دعم الاتحاد الأوروبي، وأود أن أذكر حجم الطائرات التي تهبط هنا، والأموال التي كنا نوفرها، فالاتحاد الأوروبي بذل جهدا ضخما لتوفير الامدادات، لكن هذه الإمدادات لا تدخل وعالقة، نعم قد بذلنا الكثير من الجهد لمحاولة توفير المساعدات الإنسانية لغزة».

وواصل: «وما يحدث على الجانب الآخر ليست أزمة طبيعا من تلقاء نفسها أو كارثة طبيعية مثل الزلازل أو الفيضانات لكنها أزمة خلقها الإنسان أي أنها مفتعلة، نعم بدأت بهجمات من حماس منذ عام، وكانت أمرا مرعبا وعلينا أن ندين بأشد العبارات ونواصل إدانته لكن لا يمكن لهجوم مروع أن يبرر هجوم آخر».