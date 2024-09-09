بوريل: قدراتنا محدودة فى ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف الحرب بالضفة الغربية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 9 سبتمبر 2024 04:29 مساءً - قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للمفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، إن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يستخدم أدواته الدبلوماسية والسياسية، في محاولة وقف العنف على الضفة الغربية، مشيرا إلى أن وزير خارجية ألمانيا، منذ أيام كان في زيارة لإسرائيل، وطالب بالوصول إلى وقف إطلاق النار في الضفة الغربية.

وأضاف «بوريل»، خلال مؤتمر صحفي من أمام معبر رفح، وعرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه يمكن ممارسة الضغط السياسي والدبلوماسي على السلطات الإسرائيلية، لكن قدراتنا محدودة، ونفعل ما في وسعنا، وكذلك أيضا الولايات المتحدة الأمريكية تفعل ما بوسعها.

وشدد على أنه يجب تجنب أن يُصبح قطاع غزة مقديشيو جديدة، تضم عصابات ويسودها فوضى، لافتا إلى أن السلطة الفلسطينية مسؤولة عن إعادة النظام، متابعا: «أعتقد أنها ستحتاج إلى كثير من الدعم، حتى تعود غزة كما كانت».