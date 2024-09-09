انطلاق الجلسة النهائية بمنتدى الإعلام الرياضى بمشاركة المستكاوى وعز الدين الكلاوي

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 9 سبتمبر 2024 04:29 مساءً - انطلقت الجلسة الختامية بمنتدى الإعلام الرياضى تحت عنوان "الأخلاقيات فى الإعلام الرياضى" بمشاركة عدد من خبراء الإعلام.

ويشارك فى هذه الجلسة، الكاتب الصحفى حسن المستكاوى وياسر عبد العزيز الكاتب الصحفى وعز الدين الكلاوى خبير الإعلام الرياضى وعبد الله محسن مدير السوشيال ميديا فى مجموعة قنوات وراديو أون تايم سبورتس وأحمد يوسف صانع محتوى رقمى.

ويستعرض المنتدى مناقسة حول التحديات و الصعوبات الذى يواجهها الإعلام الرياضى المصرى ويناقش الأساليب والطرق الحديثة لمواجهة تلك التحديات من خلال جلسات ورش عمل تفاعلية.

ويشارك فى الجلسات بول مكارثى الرئيس التنفيذى لرابطة كتاب كرة القدم الإنجليزية، اليسون بيندار المراسلة الرياضية العالمية والكاتب الصحفى حسن المستكاوى والإعلامى سيف زاهر.

كما يشهد المنتدى الحديث عن تصور الجمهور للبودكاست على مدار العقد الماضى، فضلاً عن المهارات اللازمة لتحديد وإتقان الإتجاهات المتغيرة فى العصر الجديد للإعلام الرقمى.

ويشارك فى المنتدى عدد من الأعلاميين الرياضيين المصرين والبريطانيين.

يذكر أن منتدى الإعلام الرياضي هو منتدى متخصص يوفر فرصة فريدة للصحفيين والإعلاميين الرياضيين للقاء ومناقشة أهم قضايا الإعلام الرياضي، والاحتكاك بكبار قادة المؤسسات والتجمعات المهنية الرياضية، حيث يحضر المنتدى شخصيات بارزة ومؤثرة إعلاميًا ورياضيًا على مدار يومين في جلسات ومناقشات مفتوحة وورش عمل تفاعلية.

يُنظم منتدى الإعلام الرياضي بالشراكة بين كل من "المتحدة الرياضية" و"منتدى مصر للإعلام" وشركة 30N، بالتعاون مع رابطة كتاب كرة القدم في إنجلترا.