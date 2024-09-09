وزير العمل: نسعى لمد مظلة التأمينات الاجتماعية للعاملين بالمنصات الرقمية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 9 سبتمبر 2024 05:25 مساءً - أكد محمد جبران، وزير العمل، اليوم الاثنين، أهمية العمل عبر المنصات، ودورها في أسواق العمل والمشاكل التي يواجهها العاملين في هذه المنصات.

وأوضح، خلال مداخلته الثانية في أعمال الاجتماع الوزاري العاشر للوزراء العمل والتشغيل التابع لمجموعة البريكس، المنعقد في سوتشي الروسية، لمناقشة العديد من الملفات المُتعلقة بالعمل والإنتاج، أن التحديات التي يفرضها علينا عالم العمل تتطلب العمل مع التقدم غير المسبوق في التحول الرقمي على مستوى العالم.

وأشار الوزير إلى أنه في ضوء مساهمة التشغيل عبر المنصات بصورة إيجابية في سوق العمل، نؤكد على أهمية تعزيز الضمان الاجتماعى والحماية الاجتماعية للعاملين عبر المنصات بتضافر جهود كافة الاعضاء من خلال السعى إلى مد مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل العاملين في المنصات الرقمية وذلك بتوفير التأمين الصحى والضمان التقاعدى وغيرها من الفوائد الاجتماعية لهم وبما يتماشى مع الطبيعة الخاصة للعمل في المنصات الرقمية، وكذلك حث السبل اللازمة للحفاظ على الحقوق المكتسبة للعمال في العمل التقليدى وتحديث آلية تطبيقها لتشمل العاملين في المنصات الرقمية.

وأكد أهمية شمول الحوار الاجتماعى مختلف القضايا الخاصة بالعاملين في المنصات الرقمية والعمل على تعزيز التواصل والشفافية بين العاملين واصحاب العمل وتوفير وسائل لحل النزاعات والشكاوى بشكل عادل وفعال، وإجراء المزيد من الدراسات لانماط العمل الجديدة والمنصات الرقمية وتقديم التوصيات لدعم صانعي القرار، وضرورة سعى الحكومات لتطوير البنى التحتية الرقمية ونظم حماية أمن المعلومات لتحقيق الحماية اللازمة للعاملين في المنصات الرقمية.

وتابع: العمل على دراسة الفجوات التشريعية وتقديم توصيات والحلول المبتكرة لمد مظلة الحماية والرعاية لعمال المنصات، والعمل على تبادل أفضل الممارسات والخبرات وتعميم المبادرات الناجحة لتحسين شروط وظروف العمل اللائق للعاملين في المنصات الرقمية، وخلق حوافز تشجيعية للمنصات الرقمية المرخصة بما يساهم في الدخول إلى سوق العمل الرسمى وخلق مهن ذكية لاستشراف المهارات المتطورة اللازمة للعمل في المنصات الرقمية.

وأضاف: «نؤكد على أهمية التدريب والتطوير المستمر للعمالة لمواكبة العمل عبر المنصات الرقمية وتوعية العمالة بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات وبمخاطر العمل عبر المنصات الرقمية غير المرخصة، والعمل على اتخاذ تدابير السلامة والصحة المهنيتين اللازمة للتوعية والحد من المخاطر لمنع الحوادث والأضرار الصحية الناجمة عن العمل في المنصات الرقمية».