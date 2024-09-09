القومي لذوي الإعاقة: يجب تغليظ العقوبة ضد من يبيع سيارة ذوي الهمم

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 9 سبتمبر 2024 05:25 مساءً - أكد محمد مختار، مسؤول إدارة خدمة المواطن بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أنه يجب توعية ذوي الهمم بعدم التفريط في حقهم وبيع السيارة المخصصة لهم، مشيرا إلى أنه يجب تغليظ العقوبة لكل من يقوم ببيع سيارة ذوي الهمم.

وقال محمد مختار، خلال لقاء له لبرنامج “الخلاصة”، عبر فضائية “المحور”، أنه يجب تشديد الرقابة على التجار الذين يقومون باستيراد سيارات ذوي الهمم، مؤكدا أنه سيكون هناك برامج توعية من المجلس القومي للإعاقة لمعرفة حقوق ذوي الهمم.

وأشار مسؤول إدارة خدمة المواطن بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة إلى أن بعض الأشخاص يستغلون حاجة ذوي الهمم للمال ويشترون خطابات سيارات المعاقين المعفاة من الجمارك، مؤكدًا أن رئيس مجلس الوزراء قرر تشكيل لجان تجوب محافظات مصر، للتأكد من حصول ذوي الهمم على سياراتهم دون غيرهم من الأصحاء.