المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية: نقدر جهود مصر المبذولة لمواجهة الهجرة غير الشرعية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 9 سبتمبر 2024 05:25 مساءً - قالت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، يلفا يوهانسون-خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، اليوم الاثنين- إننا نقدر جهود مصر المبذولة لمواجهة الهجرة غير الشرعية.

من جانبه، أكد «عبد العاطي»، أن الدولة المصرية تواصل سعيها لتخفيف الأعباء عن الأشقاء في الدول المجاورة، مشيرًا إلى أنها تبذل جهودًا كبيرة في مواجهة الهجرة غير الشرعية.

وتابع وزير الخارجية والهجرة: "نحترم التزاماتنا تجاه أشقائنا العرب والأفارقة، ولكن دون أي تهاون في إعمال القانون ضد أي أعمال تعرض أمن البلاد للخطر".