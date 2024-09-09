رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يلتقي رئيس مجلس أمناء التحالف الوطنى بحضور نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 9 سبتمبر 2024 05:26 مساءً - استقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، اليوم الإثنين بمقر الهيئة الإنجيلية، المهندس خالد عبد العزيز، رئيس مجلس أمناء التحالف الوطني، والأستاذة مارجريت صاروفيم، نائب وزيرة التضامن الاجتماعي، والوفد المرافق، الذي ضم الأستاذ حاتم متولي عضو اللجنة التأسيسية للتحالف الوطني، والأستاذة مروة لبده، عضو الأمانة الفنية.

كما شارك في اللقاء من الهيئة القبطية الإنجيلية كل من الأستاذ ممتاز جرجس، نائب رئيس الهيئة، والأستاذ باسم بديع، رئيس قطاع الشؤون المالية، والأستاذ رفيق ناجي، مدير المواقع التنموية بالوجه البحري، والأستاذة ماجدة رمزي، قائم بأعمال مدير التنمية الريفية الشاملة بالوجه البحري والأستاذ ماجد بولس، نائب مدير التنمية الريفية بالهيئة الإنجيلية.

رحب الدكتور القس أندريه زكي بالضيوف، معربًا عن تقديره الكبير لدور التحالف الوطني في دعم مسيرة التنمية المستدامة في مصر. وأشار إلى أن "التحالف الوطني يمثل دعامة قوية للنهوض بالخدمات المجتمعية وتحقيق التنمية الشاملة التي تستهدف كل فئات المجتمع، خاصة الفئات الأكثر احتياجا". كما أشاد بالعمل المثمر والمستمر في مبادرة "ازرع"، التي تهدف إلى تحقیق مصالح الشعب المصري.

من جانبه، أكد المهندس خالد عبد العزيز، رئيس مجلس أمناء التحالف الوطني، على "الدور البارز الذي تلعبه الهيئة القبطية الإنجيلية من خلال مبادرة ازرع التي تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة".

وأشار إلى أن "هذا التعاون يرسخ مبدأ الشراكة بين المؤسسات الوطنية لخدمة المجتمع وتنميته." كما أضافت الأستاذة مارجريت صاروفيم، نائب وزيرة التضامن الاجتماعي، أن "وزارة التضامن تولي اهتمامًا خاصًا بنشاط التحالف الوطني والهيئة القبطية الإنجيلية، نظراً لدورهما الفعال في تنفيذ مشروعات تنموية تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين، وتعزيز التكافل المجتمعي بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة".