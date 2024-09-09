بدر عبدالعاطي: مصر تواجه أزمات متلاحقة غير مسبوقة في محيطها الإقليمي

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 9 سبتمبر 2024 05:26 مساءً - قال بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، إن مصر تواجه أزمات متلاحقة في محيطها الإقليمي، غير مسبوقة، مشيرا إلى أنه لا نجد في الماضي الحديث أو المعاصر، أن واجهت مصر أزمات من كل الجهات الجغرافية والاستراتيجية في توقيت واحد، وهناك أزمات في الحدود الشرقية والغربية والجنوبية.

وأضاف «عبد العاطي»، خلال مؤتمر صحفي مع المفوضة الأوروبية لشؤون الهجرة، وعرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، أن كل هذا يضع أعباءً ومسؤوليات جسيمة على كاهل الدولة المصرية، التي لولا قوة مؤسساتها لم يكن من الممكن أن تتعامل مع هذه الأزمات بهذا القدر من القوة والفاعلية.