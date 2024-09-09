كاف: تأجيل مباراة مصر وبوتسوانا بتصفيات أمم أفريقيا لمدة 5 ساعات رسميًا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 9 سبتمبر 2024 05:26 مساءً - وافق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على طلب منتخب بوتسوانا بتأجيل مباراته مع المنتخب الوطني لمدة 5 ساعات رسمياً لتقام المباراة فى التاسعة مساء غدٍ الثلاثاء بدلا من الرابعة عصرا، وذلك بعد تعرضه لأزمة طيران فى موريتانيا، عطلت عودتهم لبلادهم حتى صباح الثلاثاء.

وتعرض منتخب بوتسوانا لأزمة كبيرة بعد مباراته مع موريتانيا التي خسرها بهدف دون رد أول أمس السبت، حيث ما زال المنتخب عالق في العاصمة الموريتانية نواكشوط وخاض حصة تدريبية على ملعب شيخا بيديا.

ولعب المنتخب البوتسواني في ليبيا وديا، ومن هناك إلى نواكشوط فى طائرة خاصة، لكن منذ أمس وهو عالق، حيث لم تعد الطائرة الخاصة بعد، ما جعل البعثة تستفسر عن رحلات إلى بوتسوانا.

ويلاقى منتخب بوتسوانا نظيره المصري الثلاثاء على أرضه بالجولة الثانية ضمن مباريات المجموعة الثالثة التي تضم منتخبا موريتانيا والرأس الأخضر .

وتقام المباراة على ملعب فرانسيتون فى بوتسوانا، والذى يتسع لـ26 ألف مشجع، ومن المتوقع أن تمتلئ المدرجات فى مباراة الثلاثاء لتشجيع أصحاب الأرض، وخسرت بوتسوانا بهدف نظيف فى الجولة الأولى أمام موريتانيا فى المباراة التى جرت بينهما أمس، السبت، وتسعى للتعويض أمام منتخب مصر لاسيما أن المباراة تقام على أرضها.

وفاز منتخب مصر على منتخب كاب فيردى بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جرت بينهما مساء الجمعة الماضي باستاد القاهرة الدولى، فى الجولة الأولى بـ التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب، وسجل أهداف منتخب مصر فى اللقاء كل من رامى ربيعة وعمر مرموش وإبراهيم عادل فى الدقائق 23 و45 و69.