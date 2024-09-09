حسن المستكاوى: من يعمل في المجال الرياضي يخاطب ملايين.. والعمل الإعلامي يجب ألا يختلط بالانتماءات

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 9 سبتمبر 2024 05:26 مساءً - يرى الكاتب الصحفى حسن المستكاوى أن من يعمل فى المجال الرياضى يجب أن يعلم أنه يخاطب ملايين.

وقال المستكاوى خلال مشاركته بالجلسة الختامية بمنتدى الإعلام الرياضى تحت عنوان "الأخلاقيات فى الإعلام الرياضى" بمشاركة عدد من خبراء الإعلام أنه يرى أن السوشيال ميديا أصبحت ميديا بالفعل.

وأشار المستكاوى إلى أن جزءًا مهم جدًا من أخلاقيات الرياضة فى مجال الإعلام الرياضى أن تكون محايد.

ويستعرض المنتدى مناقسة حول التحديات والصعوبات الذى يواجهها الإعلام الرياضى المصرى ويناقش الأساليب والطرق الحديثة لمواجهة تلك التحديات من خلال جلسات ورش عمل تفاعلية.

ويشارك فى الجلسات بول مكارثى الرئيس التنفيذى لرابطة كتاب كرة القدم الإنجليزية، اليسون بيندا.