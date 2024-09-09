نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيت الزكاة والصدقات ينعى وفاة مديرة مركز المعلومات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينعي «بيت الزكاة والصدقات» تحت إشراف الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس الأمناء، ببالغ الحزن والأسى، وفاة الأستاذة/ ندا سعيد محمود، مديرة مركز المعلومات وإدخال البيانات ببيت الزكاة والصدقات، التي وافتها المنية صباح اليوم الإثنين، بعد صراع مع المرض.

تتقدَّم الدكتورة سحر نصر، مستشار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، والمدير التنفيذي لـ«بيت الزكاة والصدقات» بخالص ‏العزاءِ والمواساةِ إلى أْسرة الزميلة الراحلة.

قالت المدير التنفيذي لـ«بيت الزكاة والصدقات»، إن الزميلة الراحلة كانت مثالًا للإصرار والاجتهاد، وعملت بإخلاص في قضاء حوائج الفقراء والمساكين، وكانت مْخلِصة ومحبوبة بين ‏زملائها، تحملُ في قلبها الخير والعطاء؛نسأل الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يُسكنها فسيح جناته، ‏وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسُّلوان {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ}.‏