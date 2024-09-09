أخبار مصرية

منتخب مصر يؤدى مرانه الأخير استعدادا لمباراة بوتسوانا غدا.. صور

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احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 9 سبتمبر 2024 06:40 مساءً - خاض منتخب مصر الأول ، بقيادة حسام حسن، مرانه الوحيد والأخير على ملعب فرانسيس تاون الذى يستضيف مباراة الغد أمام بوتسوانا فى الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وشهد المران مشاركة جميع اللاعبين الموجودين فى القائمة، وظهرت علامات التفاؤل على وجوه اللاعبين، كما شهد المران منافسة قوية بين جميع اللاعبين لحجز مكان فى التشكيل الأساسى.

من ناحية أخرى، كشف مسئولو منتخب مصر، أنه تمت مخاطبة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" برفض الموعد الجديد لمباراة بوتسوانا فى التاسعة مساء غد، الثلاثاء، والالتزام بإقامة المباراة في موعدها لارتباط المحترفين واللاعبين المشاركة أنديتهم في دوري الأبطال والكونفدرالية بمواعيد سفر ومباريات رسمية.

وأكد مسئولو منتخب مصر أنهم فى انتظار الرد النهائي من الكاف، سواء باعتماد الموعد الجديد رسمياً أو إقامة المباراة فى موعدها المحدد سلفاً فى الرابعة عصراً.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد وافق على طلب منتخب بوتسوانا بتأجيل مباراته مع المنتخب الوطني لمدة 5 ساعات رسمياً لتقام المباراة فى التاسعة مساء غدٍ الثلاثاء بدلا من الرابعة عصرا، وذلك بعد تعرضه لأزمة طيران فى موريتانيا، عطلت عودتهم لبلادهم حتى صباح الثلاثاء.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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