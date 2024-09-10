رئيس مجلس الوزراء العراقي يستقبل وزير الصناعة والنقل المصري ووفد من...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 07:32 صباحاً - استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ، وزير الصناعة والنقل المصري الفريق مهندس كامل الوزير، بحضور رؤساء مجموعة من الشركات المصرية الكبرى في مجال الطرق والإنشاءات والجسور

وأكد رئيس الوزراء العراقي أن هذه الزيارة تعد مصداقاً للعلاقة الأخوية العراقية المصرية التي تمثل حجر الأساس في خدمة شعوبنا الشقيقة، كما أنها تعكس حرص قيادة البلدين على التعاون الجاد، مشيراً إلى أنّ أبواب العراق مفتوحة لجميع الأنشطة من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي العربي.

وأوضح السيد رئيس مجلس الوزراء بأن العراق يشهد حراكاً غير مسبوق في التنمية والإعمار، مؤكداً أهمية تشكيل خلية متابعة للتخطيط حول المشاريع التي يمكن أن تنفذها الشركات المصرية في العراق.

ومن جانبه أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن تقديره الكامل لإتاحة الفرصة له والوفد المرافق له ، لمقابلة دولة رئيس الوزراء العراقي ونقل تحيات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الحمهورية والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى دولة رئيس الوزراء العراقي السيد/ محمد شياع السوداني

والى الشعب العراقي الشقيق

مقدما الشكر على التعاون الكبير بين مصر والعراق خلال الفترة الماضية حيث جاء هذا التعاون ضمن نتائج الزيارة الأخيرة الشهر الماضي التي قام بها للقاهرة دولة رئيس مجلس الوزراء العراقى ولقائه مع اخيه

فخامة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية فضلاً عن الرغبة المصرية الجادة في توسعة التعاون مع العراق وتوصيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا الاتجاه

مشيرا الى اعتزاز وتقدير كل المصريين للشعب العراقي والاهتمام الكبير من الشركات المصرية للمشاركة في مشروعات البنية التحتية والطرق والكباري والسكك الحديدية والمدن السكنية ومحطات الكهرياء والمياه والمشروعات الصناعية خاصة وان مصر لها تجربة ناجحة في هذه المجالات خلال العشر سنوات الماضية حيث تم تنفيذ مشروعات عملاقة في مجال البنية التحتية التي تعتبر عصب التنمية سواء كانت صناعية او زراعية او سياحية معربا عن ثقته في تحقيق هذه الطفرة الكبيرة في العراق الشقيق بفضل الجهود الكبيرة التي يقوم بها دولة رئيس الوزراء والحكومة والشعب العراقي وبمعاونة البلدان المحبة للعراق ومنها مصر لافتا الى ان هناك عدد كبير من الشركات المصرية الاخرى (١٠٠ شركة) بخلاف وفد الشركات المصري الذي حضر الى العراق ترغب وتهتم بالتعاون مع الجانب العراقي للمشاركة في كافة تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة وذلك في ظل العلاقات المتميزة بين القيادة السياسية والحكومة والشعبين الشقيقين مستعرضا نتائج المباحثات الهامة التي اجراها مع الوزراء والمسئولين العراقيين خلال زيارته الحالية

حيث تابع مع السيد./ رزاق محيبس السعداوي آخر المستجدات الخاصة بتوقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين بشان تسيير حركة النقل البري للركاب والبضائع بين الجانبين

بما يساهم في وقف التعامل بنظام BACK TO BACK وعدم تنزيل البضاعة علي الحدود مما يؤدي الى عدم تعرض البضاعة للتلف وتقليل تكلفة النقل وتحقيق التنمية في العلاقات التجارية والاقتصادية والسياحية بينهما مشيرا الى انه من المخطط توقيعها خلال الاجتماعات القادمة للجنة العراقية المصرية العليا المشتركة بالاضافة الى متابعة النتائج المتميزة لشركة الجسر العربي المملوكة لمصر والعراق والاردن وتطرق نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية والنقل الى اهمية مشاركة الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات ممر التنمية بين العراق وتركيا لما لها من خبره كبيرة في هذا المجال كما تم اجراء مباحثات هامة مع السيد/ بنكين ريكاني وزير الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة وتم التأكيد على اهمية تدعيم مشاركة الشركات المصرية المتخصصة في أعمال البنية التحتية والطرق والكباري والمشروعات التنموية في المشروعات المختلفة بالعراق الشقيق وتم زيارة عدد من مشروعات الكباري والانفاق التي تنفذها الشركات المصرية بالعراق معربا عن سعادته البالغة بتواجد العمال والمهندسيين المصريين الى جانب اشقائهم من العمال العراقيين وحيث عبر العمال والمهندسين عن سعادتهم بالمشاركة في تنفيذ المشروعات بالعراق الشقيق كما هتف الجميع تحيا مصر والعراق بما يجسد مشاعر الاخوة والمودة التي تربط بين الشعبين الشقيقين

وكذلك تم التباحث مع وزير الصناعة والمعادن العراقي المهندس خالد بتال حول سبل زيادة حجم التعاون المشترك في قطاع الصناعة والمشاركة في اعادة تاهيل المصانع بالعراق

والتصدير من كل طرف للاخر وذلك كمرحلة اولى ثم العمل على اقامة مصانع مصرية عراقية مشتركة تحت مسمى صنع في العراق لتلبية احتياجات السوق العراقي ثم التصدير لمصر والخارج مشيرا الى ان مجالات التعاون الصناعي

تشمل صناعات الادوية والمنسوجات والجلود ومحولات ومولدات الكهرباء والسيراميك والصناعات الهندسية لافتا الى انه يمكن ايضا التعاون في اعادة تاهيل شبكات الكهرباء والمستشفيات والبنية التحتية مؤكدا ان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بالتنفيذ الفوري لكافة اوجه التعاون مع العراق الشقيق وتلببة كافة مطالب الجانب العراقي كما تم التأكيد خلال لقاء الدكتور خالد مكية رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار على دفع عجلة الاستثمار والعمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين وتقديم كافة التسهيلات لمستثمري الجانبين بما يساهم في زيادة التعاون الاستثماري المشترك.

وخلال اللقاء قدم وفد الشركات المصرية الشكر لدولة رئيس الوزراء العراقي السيد/ محمد شياع السوداني على اتاحة الفرصة لهذه المقابلة معربين عن سعادتهم بتواجدهم في العراق الشقيق مؤكدين على الاستعداد التام للتنفيذ الفوري لكافة المشروعات التي يتم تحديدها والاتفاق عليها مع الجانب العراقي وفق قياسات الجودة العالية ووفق المخططات الزمنية لها وبالسرعة المطلوبة ونقل التجارب الناجحة لتلك الشركات في تنفيذ المشروعات العملاقة في مصر الى العراق الشقيق خاصة مع وجود ارادة سياسية وشعبية مشتركة لانطلاق التعاون الكبير في تنفيذ مختلف المشروعات استنادا للعلاقات المتميزة التي تريط بين الجانبين