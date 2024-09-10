جامعة حلوان تنظم معسكر ”أبطال من دهب” للطلاب المتميزين بمرسى مطروح

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 08:33 صباحاً - نظم مركز التميز لذوي الإعاقة بجامعة حلوان بالتعاون مع إدارة المعسكرات بالإدارة العامة لرعاية الشباب، الفوج العاشر من المعسكر الطلابي "أبطال من دهب" بمعسكر الجامعة الدائم بمرسى مطروح، ويستهدف الطلاب المتفوقين علميًا والمتميزين في الأنشطة الطلابية المختلفة.

يأتي هذا المعسكر في إطار حرص جامعة حلوان على دعم وتحفيز طلابها المتميزين، وتوفير بيئة تفاعلية لهم لتبادل الخبرات وتنمية مهاراتهم.

عقدت فعاليات الفوج تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور احمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، الدكتور اشرف مرعى، مستشار رئيس الجامعة لذوى الإعاقة.

وقد أوضح الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن المعسكر يهدف إلى تعزيز روح التميز والإبداع لدى الطلاب، مشيرًا إلى أن البرنامج يتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف مرعي، مستشار رئيس الجامعة لذوي الإعاقة، على أهمية دمج الطلاب من ذوي الإعاقة في مثل هذه الأنشطة، مشددًا على حرص الجامعة على توفير كافة التسهيلات اللازمة لمشاركتهم الفعالة.

يشرف على الفوج الدكتورة دينا الحمادي، مدير مركز التميز لذوي الإعاقة، والدكتور صابر عبد الغني، نائب مدير المركز ورائد عام الفوج.

وتقام هذه المعسكرات تحت اشراف اللواء محمد أبو شقة، أمين عام الجامعة، الأستاذ هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشؤون التعليم والطلاب، الأستاذ محمد جاد، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والأستاذ محمد شعبان مدير إدارة المعسكرات.

الجدير بالذكر أن هذا المعسكر يعد جزءًا من سلسلة برامج تنظمها جامعة حلوان لتعزيز مهارات طلابها وإعدادهم لسوق العمل، مع التركيز على دمج ذوي الإعاقة وتمكينهم من المشاركة الفعالة في مختلف الأنشطة الجامعية.