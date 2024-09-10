نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشروع شبابنا: فرص عمل جديدة من حزب مستقبل وطن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن حزب "مستقبل وطن" عن توفير دفعة جديدة من فرص العمل عبر مشروع "شبابنا"، والتي تضم أكثر من 830 فرصة عمل جديدة في مختلف التخصصات وكبرى الشركات. تفاصيل فرص العمل عدد الفرص : 830 فرصة عمل.

: 830 فرصة عمل. التخصصات : متنوعة، تغطي مختلف المجالات والتخصصات.

: متنوعة، تغطي مختلف المجالات والتخصصات. الشركات: فرص العمل متاحة في أكثر من 250 شركة. كيفية التقديم اختيار الوظيفة: اختر الوظيفة المناسبة من بين الخيارات المتاحة. البحث: استخدم خاصية البحث باستخدام المسمى الوظيفي أو نوع الوظيفة (full-time/part-time/internship). التقديم: اضغط على زر "Apply" واملأ البيانات المطلوبة. خطوات التسجيل والتقديم الدخول إلى المنصة: قم بزيارة منصة "iCareer" عبر الإنترنت. البحث عن الوظائف: تصفح الوظائف المتاحة وابحث حسب الاهتمامات والتخصصات. التقديم: اتبع التعليمات على المنصة لتقديم طلبك. هدف المشروع الخطة : توفير 100 ألف فرصة عمل وتدريب للشباب في مختلف التخصصات.

: توفير 100 ألف فرصة عمل وتدريب للشباب في مختلف التخصصات. التوظيف الأسبوعي : طرح من 700 إلى 1000 وظيفة جديدة أسبوعيًا.

: طرح من 700 إلى 1000 وظيفة جديدة أسبوعيًا. ذوي الهمم: تخصيص نسبة من الوظائف لذوي الهمم.