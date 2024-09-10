نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشروع شبابنا: فرص عمل جديدة من حزب مستقبل وطن في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن حزب "مستقبل وطن" عن توفير دفعة جديدة من فرص العمل عبر مشروع "شبابنا"، والتي تضم أكثر من 830 فرصة عمل جديدة في مختلف التخصصات وكبرى الشركات.
تفاصيل فرص العمل
- عدد الفرص: 830 فرصة عمل.
- التخصصات: متنوعة، تغطي مختلف المجالات والتخصصات.
- الشركات: فرص العمل متاحة في أكثر من 250 شركة.
كيفية التقديم
- اختيار الوظيفة: اختر الوظيفة المناسبة من بين الخيارات المتاحة.
- البحث: استخدم خاصية البحث باستخدام المسمى الوظيفي أو نوع الوظيفة (full-time/part-time/internship).
- التقديم: اضغط على زر "Apply" واملأ البيانات المطلوبة.
خطوات التسجيل والتقديم
- الدخول إلى المنصة: قم بزيارة منصة "iCareer" عبر الإنترنت.
- البحث عن الوظائف: تصفح الوظائف المتاحة وابحث حسب الاهتمامات والتخصصات.
- التقديم: اتبع التعليمات على المنصة لتقديم طلبك.
هدف المشروع
- الخطة: توفير 100 ألف فرصة عمل وتدريب للشباب في مختلف التخصصات.
- التوظيف الأسبوعي: طرح من 700 إلى 1000 وظيفة جديدة أسبوعيًا.
- ذوي الهمم: تخصيص نسبة من الوظائف لذوي الهمم.