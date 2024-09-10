نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحذير من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن شائعات الشتاء 2024-2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من الشائعات التي انتشرت عبر بعض مواقع وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي حول السمات المناخية للشتاء القادم 2024-2025، والتي تزعم أنه سيكون الأكثر برودة منذ 30 عامًا.

توضيح الهيئة العامة للأرصاد الجوية

عدم إصدار بيانات: أكدت الهيئة أنه لم يتم إصدار أي بيانات رسمية تتعلق بالشتاء أو السمات المناخية المرتبطة به.

كما نفت أي صحة للشائعات التي تُشير إلى برودة شديدة في الشتاء المقبل.

تحذير من الشائعات: دعت الهيئة المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الأخبار غير الدقيقة الصادرة من مصادر غير متخصصة، مشيرة إلى ضرورة متابعة البيانات الرسمية الصادرة عنها فقط.

بيان مستقبلي: أكدت الهيئة أنها بصدد إصدار بيان تفصيلي يتعلق بالسمات المناخية الخاصة بفصل الخريف، الذي يبدأ بعد نحو 12 يومًا.

نهاية فصل الصيف وبداية فصل الخريف

نهاية الصيف: أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن السبت 21 سبتمبر الجاري سيكون آخر أيام فصل الصيف جغرافيًا.

بداية الخريف: سيكون الأحد 22 سبتمبر الجاري هو أول أيام فصل الخريف، الذي سيستمر لمدة 3 أشهر حتى 22 ديسمبر المقبل، وهو تاريخ بداية فصل الشتاء جغرافيًا.

نصائح للمواطنين