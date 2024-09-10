وزير الخارجية يصدر قراراً بتعيين السفير تميم خلاف متحدثا رسميا باسم وزارة الخارجية.

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 09:32 صباحاً - اصدر د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة قرارا بتعيين السفير تميم خلاف متحدثا رسميا باسم وزارة الخارجية ومشرفا على إدارة الدبلوماسية العامة، وذلك خلفا للسفير أحمد أبوزيد بعد صدور قرار جمهورى بتعيينه سفيرا لمصر فى بروكسل.

كان السفير تميم خلاف يشغل منصب نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون أمريكا الشمالية، وسبق له العمل كمستشار سياسى بالسفارة المصرية بواشنطن ومشرف على المكتب الإعلامى بالسفارة، وعمل ببعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة بجنيف، والسفارة المصرية فى البرازيل.

وسبق له العمل على مدار عشر سنوات فى العمل الدبلوماسى متعدد الأطراف، حيث كان مديراً لشئون نزع السلاح والاستخدامات السلمية للطاقة النووية وعضوا بإدارة الأمم المتحدة ومثل مصر فى العديد من الاجتماعات والمؤتمرات الدولية بالأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وكان مفاوض مصر الرئيسى فى المفاوضات التى جرت لصياغة معاهدة حظر الأسلحة النووية التى تم اعتمادها بالأمم المتحدة عام ٢٠١٧.

وسبق انتداب السفير تميم خلاف إلى رئاسة الجمهورية، كما عمل بمكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وحصل على شهادة بكالوريوس فى العلوم السياسية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام ١٩٩٩، ورسالة ماجستير فى العلاقات الدولية من جامعة لندن للاقتصاد LSE عام ٢٠٠٣، وكان زميلا بمركز وثرهد للشئون الدولية بجامعة هارفرد عامى ٢٠٠٨ / ٢٠٠٩.