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رياض - احمد صلاح -سبب زيادة جلطات القلب وموت الشباب يعلنها الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب.. نشر الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب والمدير السابق لمعهد القلب، على صفحته على فيسبوك عن أسباب وفاة الشباب بسبب النوبات القلبية وأسباب زيادة جلطات الدم.

سبب زيادة جلطات القلب

وذكر الدكتور شعبان في منشوره أن سبب زيادة جلطات القلب هي ”ارتفاع ضغط الدم والسكر والكوليسترول والسمنة و زيادة الوزن والتدخين وارتفاع مستويات السكر في الدم“.

وتعتبر السمنة وزيادة الوزن والتدخين وعدم ممارسة الرياضة من العوامل التقليدية في الإصابة بأزمة القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية.

وأضاف: “هل توجد أسباب أخرى غير معروفة وما هي عوامل الخطر الجديدة؟

تشمل عوامل الخطر المكتشفة حديثاً لمرض الشريان التاجي ما يلي

1- الأمراض المتعلقة بالالتهاب الجهازي

الالتهاب الجهازي

– فيروس موفيد 19

مضاعفات ما بعد كوفيد والتحصين

*النقرس – ارتفاع حمض اليوريك

المرضى الذين يعانون من النقرس الحديث هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل احتشاء عضلة القلب و السكتة الدماغية.

*الأمراض المناعية

التهاب المفاصل الروماتويدي والذئبة الحمراء

المرضى الذين يعانون من أحد هذين المرضين أو كليهما هم أكثر عرضة للإصابة بمرض الشريان التاجي المبكر أو المبكر جدًا.

بالنسبة لمرض الأمعاء الالتهابي (مثل داء كرون أو التهاب القولون التقرحي)

المرضى المصابون بمرض كرون أكثر عرضة للإصابة بمرض الشريان التاجي.

الصدفية

المرضى الذين يعانون من الصدفية أكثر عرضة بنسبة تصل إلى 50% للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

2- مشاكل في الحمل والولادة والأمومة والطفولة

*سكري الحمل

*تسمم الحمل

*انخفاض الوزن عند الولادة

*الولادة المبكرة

*انقطاع الطمث المبكر

آليات إصابة الشريان التاجي المرتبطة بهذه الحالات غير معروفة.

ومع ذلك، قد تكون نتيجة لزيادة السيتوكينات والإجهاد التأكسدي (عمليات الأكسدة).

*يرتبط الصداع النصفي لدى النساء بالنوبات القلبية

*الشباب ومتوسطي العمر الذين لديهم تاريخ من احتشاء عضلة القلب معرضون لخطر الإصابة بالآثار القلبية الوعائية الضارة الناجمة عن الصدمة المبكرة.

* كما أن المرضى المتحولين جنسياً الذين يقدمون للمحافظة على هويتهم الجنسية معرضون أيضاً لخطر متزايد من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. قد يكون هناك ارتباط بين زيادة خطر الإصابة بمرض الشريان التاجي وارتفاع معدلات القلق والاكتئاب لدى هؤلاء المرض

3- سبب زيادة جلطات القلب العوامل البيئية

*تبين أن الوضع الاجتماعي والاقتصادي المنخفض عامل خطر.

*زيادة الضغوطات النفسية والاجتماعية ومحدودية الفرص التعليمية والاقتصادية.

*نقص شركاء الحياة المناسبين الذين يساهمون في خيارات نمط الحياة الصحية.

وغيرها من العوامل التي برزت كعوامل سببية تعزز مرض الشريان التاجي لدى الأشخاص ذوي الحالة الاجتماعية والاقتصادية المنخفضة.

سبب زيادة جلطات القلب تلوث الهواء

في عام 2019، توفي 9 ملايين شخص في جميع أنحاء العالم، 62% منهم بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية و31.7% بسبب أمراض الشريان التاجي.

يحتوي الفضاء الجوي شديد التلوث على العديد من المعادن السامة، بما في ذلك الرصاص والزئبق والزرنيخ والكادميوم. وقد يؤدي التعرض العابر لملوثات الهواء المختلفة إلى الإصابة بمتلازمات الشريان التاجي الحادة.

4 – نمط الحياة