محافظ شمال سيناء يستقبل وزير الخارجية الدنماركي

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 10:29 صباحاً - استقبل اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء ، اليوم الثلاثاء ، لارس لوكه راسموسن ، وزير الخارجية الدنماركي، والوفد المرافق له ، خلال وصولهم الي محافظة شمال سيناء عن طريق مطار العريش الدولي، في حضور اللواء عاصم سعدون نائب المحافظ.

ورحب المحافظ بوزير الخارجية الدنماركي، والوفد المرافق له علي أرض شمال سيناء ، مستعرضا الجهود التي تبذلها المحافظة في استقبال المساعدات الإنسانية والغذائية والإغاثية.

بدوره ثمن وزير الخارجية الدنماركي، الدور الذي تقوم به مصر في الوساطة لوقف إطلاق النار وعودة الاستقرار للمنطقة.