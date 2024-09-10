أخبار مصرية

محافظ شمال سيناء يستقبل وزير الخارجية الدنماركي

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حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 10:29 صباحاً - استقبل اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء ، اليوم الثلاثاء ، لارس لوكه راسموسن ، وزير الخارجية الدنماركي، والوفد المرافق له ، خلال وصولهم الي محافظة شمال سيناء عن طريق مطار العريش الدولي، في حضور اللواء عاصم سعدون نائب المحافظ.

ورحب المحافظ بوزير الخارجية الدنماركي، والوفد المرافق له علي أرض شمال سيناء ، مستعرضا الجهود التي تبذلها المحافظة في استقبال المساعدات الإنسانية والغذائية والإغاثية.

بدوره ثمن وزير الخارجية الدنماركي، الدور الذي تقوم به مصر في الوساطة لوقف إطلاق النار وعودة الاستقرار للمنطقة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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