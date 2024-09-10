حزب الجيل: مبادرة «بداية» تحقق الارتقاء بالمواطن المصري واستعادة منظومة القيم

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 10:30 صباحاً - رحب ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل الديمقراطى، بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية للتنمية البشرية، والتى أعلنها تحت شعار: "بداية جديدة لبناء الإنسان"، مشيرا الى أنها تستهدف الارتقاء بالمواطن المصرى وإستعادة منظومة القيم والأخلاق المصرية الأصيلة من خلال قيامها على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مجالات التعليم والصحة والرياضة والثقافة، وتيسيرها لهم لتطوير مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل المتجددة.

وأكد رئيس حزب الجيل على أهمية ربط الرئيس عبد الفتاح السيسى، مبادرته للتنمية البشرية ، باستراتيجية التعليم والثقافة الوطنية التى تستهدف تعزيز الهوية وايقاظ الحس الوطنى وتعميق الاعتزاز بالوطن والدين واللغة من خلال مناهج تعليمية ومحتوى ثقافى وإعلامى قادر على مخاطبة الشباب بلغة تناسب تطلعاتهم ونظرتهم إلى المستقبل.

وشدد «الشهابي»أنها جاءت فى وقتها تماما لتنقذ الشباب المصري مما يتعرضون له من غزو ثقافى وإعلامي مخطط وممنهج لتغريبهم وطمس هويتهم الحضارية وإبعادهم عن دينهم وتعاليمه ومبادئه السمح وضرب جذورهم التاريخية والثقافية، موجها التحية للرئيس السيسى على مبادرته للتنمية البشرية التى توقظ الحس الوطنى لدى أبناء الوطن وخاصة الشباب وتهتم بالأسرة المصرية بصفة عامة عبر برنامج متكامل، يعمل على بناء الوعى، وإعداد أجيال جديدة تترسخ لديها قيم الانتماء والولاء للدولة المصرية، والحفاظ على مقدرات الوطن والمشاركة بفاعلية فى عملية التنمية الشاملة.