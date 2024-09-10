الداخلية تنظم الملتقى السادس لشباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة تحت شعار "جيل جديد" (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 10:30 صباحاً - فى ضوء مبادرة "جيل جديد" برعاية رئيس الجمهورية وإستمراراً للدور الإنسانى والمجتمعى لوزارة الداخلية تجاه قاطنى المناطق الحضارية الجديدة.. نظمت وزارة الداخلية الملتقى السادس لشباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة بالعاصمة الإدارية.. يأتى ذلك إستمراراً لترسيخ قيم الولاء ومفاهيم الإنتماء وحب الوطن لديهم ، ليرى الشباب حجم الإنجاز الذى تحقق فى هذا المكان الذى تحول فى أقل من سبع سنوات إلى مدينة ذكية تتباهى بمنشآتها وطرازها المعمارى وتعد رمزاً معمارياً وحضارياً لإنطلاقة مصر نحو أفاق التنمية ونقلة نوعية فى البناء والتخطيط المعمارى لتضع مصر فى مكانتها الحضارية بين مختلف دول العالم.

وقد تضمن البرنامج الذى أعدته وزارة الداخلية لشباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة جولة لزيارة مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد السيد المسيح، كما شاهد الشباب والطلائع داخل مركز مصر الثقافى الإسلامى مسجد مصر والمصمم على الطراز المعمارى الإسلامى الممزوج بروح الحداثة والعصر والذى يُعد ثالث المساجد مساحة بعد الحرمين الشريفين والذى يضم داراً للقرءان الكريم نُقش فيه القرآن الكريم كاملاً فى ثلاثين إيواناً بسواعد وأيادى مصرية وبدقة كبيرة.

وحرصت وزارة الداخلية على إصطحاب الشباب بالقطار الكهربائى من محطة عدلى منصور إلى مدينة الفنون والثقافة والتى أُنشأت لتكون منارة للإبداع الفنى والفكرى والثقافى فى مصر بمكوناتها الفريدة أهمها قاعة الأوبرا ومتحف عواصم مصر ومكتبة العاصمة الإدارية.

كما تم إصطحابهم لزيارة مجلس النواب حيث إضطلع الشباب والطلائع على جانب من كيفية ممارسة نواب الشعب دورهم الرقابى والتشريعى وإستمعوا إلى آليات عمله ومراحل بناءه كما شملت الجولة زيارة لمقر مجلس الشيوخ تعرف خلالها شباب جيل جديد على أليات عمله فى مراجعة القوانين المختلفة وشاهدوا قاعة المجلس الرئيسية. وحرصت المبادرة على إصطحاب الشباب إلى مقر مجلس الوزراء بالحى الحكومى وأتيحت لهم الفرصة لزيارة القاعة المخصصة لعقد جلسات مجلس الوزراء.

وتزامناً مع إستمرار الأعمال فى البرج الأيقونى كانت فرصة للشباب لزيارة هذا المعلم المتميز والذى يقع بحى المال والأعمال ويُعد أكبر الأبراج فى إفريقيا مجسداً إرادة المصريين فى البناء والتنمية.. وتحت أطول سارى علم فى العالم إلتقط شباب جيل جديد صوراً تذكارية حيث يُعد هذا السارى جزء من ساحة الشعب والتى تُعتبر من أبرز المعالم الموجودة بالعاصمة الإدارية الجديدة وتضم النصب التذكارى والذى صمم بطابع فرعونى ومدون عليه أسماء شهداء مصر عبر العصور.. وتم إصطحاب الشباب فى جولة بالنهر الأخضر وهو سلسلة من الحدائق الخضراء والبحيرات الصناعية وأقيم كمتنفس طبيعى للعاصمة الإدارية.

وقد تم على هامش الملتقى تنظيم ندوات تثقيفية للشباب تناولت أهمية المشروعات القومية لحاضر الوطن ومستقبلهم وتعريف الأجيال الجديدة بها وكيفية الحفاظ على هذة الإنجازات ، وكانت فرصة للنقاش والإستفسار وقد تم فى نهاية البرنامج الثقافى إهداء (10) منح دراسية للمتفوقين من طلاب المناطق الحضارية الجديدة من رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية.

فى ختام الملتقى تم تنظيم حفلة ترفيهية للمشاركين فيه من شباب المناطق الحضارية الجديدة سادها أجواء من البهجة والفرحة كما أقيمت مسابقات رياضية بالصالة المغطاة بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية شهدت تنافساً بين شباب المناطق الحضارية وإبراز مهاراتهم بحضور عدد من الرياضين إستمتع خلالها الشباب بالأجواء التنافسية المتميزة.

هكذا تواصل مبادرة جيل جديد دورها فى الإرتقاء بثقافة شباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة وتعريفهم بالإنجازات الوطنية التى تعكس إرادة وعزيمة المصريين فكان إختيار العاصمة الإدارية تجسيداً لإرادة البناء والتنمية.