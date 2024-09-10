تأخر جديد لطائرة منتخب بوتسوانا لتصل الواحدة ظهرا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 10:30 صباحاً - كشف مراسل أون تايم سبورت المرافق لبعثة منتخب مصر فى بوتسوانا، عن تأخر جديد لطائرة منتخب بوتسوانا القادمة من موريتانيا لتصل فى الواحدة ظهر اليوم إلى مدينة فرانسيس تاون بدلا من العاشرة صباحا كما كان مقررا.

وقرر الكاف أمس تأخير موعد مباراة منتخب مصر وبوتسوانا 3 ساعات لتقام فى السابعة مساء بدلا من الرابعة عصرا.

فيما استقر حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر على اللعب بطريقة 3 / 5 / 2 أمام بوتسوانا فى تمام السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، فى الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

ويسعى حسام حسن للعب بخطة متوازنة بين الدفاع والهجوم، للعودة بنتيجة إيجابية سواء التعادل أو الفوز تحسبا لأى مفاجآت من أصحاب الأرض الذين يسعون للتعويض بعد الخسارة فى الجولة الأولى أمام موريتانيا بهدف نظيف خارج الديار.

ويخوض منتخب مصر بقيادة حسام حسن، في السابعة مساء اليوم الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، مباراة مهمة أمام بوتسوانا في الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

تقام المباراة على ملعب فرانسيستون في بتسوانا، والذى يتسع لـ26 ألف مشجع، ويتربع منتخب مصر على قمة المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن موريتانيا، بينما يحتل بوتسوانا المركز الثالث بدون رصيد من النقاط.

يدير المباراة طاقم تحكيم صومالي بقيادة عمر عبد القادر ارتان، ويعاونه كل من حمزة حاجي مساعد أول وعلي محمد مساعد ثاني وأحمد حسن حسين حكما رابعا.

ويسعى منتخب مصر لتحقيق الفوز على بوتسوانا والعودة بالثلاث نقاط، وعقد حسام حسن أكثر من جلسة مع اللاعبين لحثهم على الفوز وتسجيل هدف مبكر في شباك أصحاب الأرض مع الحرص على التوازن بين الدفاع والهجوم.