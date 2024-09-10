نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الإنتاج الحربي يجتمع برؤساء مجالس إدارة شركتين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اجتمع المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي مع السادة رؤساء مجالس إدارات شركتي (أبو زعبل للكيماويات المتخصصة "مصنع ١٨ الحربي"، وشركة الإنتاج الحربي لنظم المعلومات)، وكذا رؤساء القطاعات المعنيين بالأشراف على سير العملية الإنتاجية بالهيئة القومية للإنتاج الحربي، جاء ذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.



في بداية اللقاء رحب السيد الوزير بالحضور، و أكد على أهمية تعزيز الكفاءة الإنتاجية وتطوير الخطط الاستراتيجية لضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة والابتكار، مشيرا إلى ضرورة التعاون والتواصل بين جميع الشركات التابعة لتذليل العقبات التي قد تواجه سير العملية الإنتاجية بشركات الإنتاج الحربي، و مؤكدًا على أهمية دور البحث العلمي وضرورة توجيه البحوث العلمية نحو تطوير تكنولوجيا الإنتاج بتقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وغيرها من تكنولوجيات التصنيع الحديثة، وخلال اللقاء تم استعراض المشروعات الحالية والموقف التنفيذي والخطط المستقبلية لكل شركة على حدة، حيث استعرض الدكتور المهندس / صلاح سليمان جمبلاط رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة (مصنع ١٨ الحربي) بيانات ومعلومات حول المؤشرات الخاصة بالأداء ومخططات تشغيل خطوط الإنتاج المختلفة بالشركة في المجالين العسكري والمدني لتحقيق موازنة العام المالي (2024/2025)، كما أستعرض مستجدات تنفيذ المشروعات التي تقوم بالمشاركة في تنفيذها، حيث تنتج الشركة المادة الدافعة للذخائر (البارود) بأنواعه الأحادي والثنائي والثلاثي والكروي والخراطيش الاحتراقية، وفى مجال الكيماويات تنتج الشركة النيتروسليلوز والنيتروجليسرين وكلورات الصوديوم كمنتج وسيط، ويتم الاستفادة من فائض الطاقات فى تصنيع منتجات مدنية مثل البارود المستخدم فى خراطيش الصيد والنيتروسليلوز الحبيبي الذى يستخدم فى صناعة الأحبار والنيتروسليلوز المبلل بالكحول المستخدم فى صناعة الدهانات بالإضافة إلى إنتاج المخصبات الزراعية، كما استعرض المهندس / ياسر كمال رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي لنظم المعلومات مستجدات التعاقدات التي قامت الشركة بتوقيعها خلال الفترة الماضية و مخطط الانتهاء منها، واستعرض الموقف التنفيذي للمشروعات القومية التي تشارك فيها الشركة مع وزارات ( التموين، الزراعة )، وقام بعرض مخططات الشركة لتحقيق موازنة العام المالي (2024/2025).



و بدوره صرح السيد / محمد عيد بكر المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه خلال اللقاء وجه السيد وزير الدولة للإنتاج الحربي بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة وتحقيق الأهداف الإنتاجية المحددة لضمان تلبية احتياجات السوق، مضيفًا أن وزير الدولة للإنتاج الحربى شدد على ضرورة قيام القطاعات المختلفة بالوزارة والهيئة بتقديم الدعم للشركات والوحدات التابعة بهدف وضع إستراتيجيات العمل والخطوط العريضة لتنفيذ موازنة العام المالى" 2024/2025 " مع وضع أسلوب مراقبة سير العملية الإنتاجية خلال العام مع العمل على زيادة قدرتها والعمل علي إمدادها بالتسهيلات التي تساعد على إدخال أحدث التكنولوجيات التصنيعية.