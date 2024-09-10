إجراء قانوني ضد صاحب محل أدوات صيد برى لقيامه بغسـل 31 مليون جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 11:27 صباحاً - استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .. فقد إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب محل أدوات صيد- بمحافظة المنوفية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة النارية "بدون ترخيص" ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس أنشطة تجارية - شراء العقارات والسيارات).

وقد قدرت قيمة أعمال الغسل بـ (31 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.